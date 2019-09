Gastland Japan verslaat Rusland in openingswedstrijd WK rugby Redactie

20 september 2019

15u25

Bron: Belga 0

Organisator Japan is goed begonnen aan het WK rugby in eigen land. In de openingswedstrijd in Tokio, waar 45.745 fans het duel bijwoonden, versloeg het gastland Rusland met 30-10 (rust: 12-7). Winger Kotaro Matsushima was met drie tries de sterkhouder bij de thuisploeg.

Het WK duurt tot 2 november. Zaterdag staat een eerste hoogtepunt geprogrammeerd met de clash tussen favorieten Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika in Yokohama. Nieuw-Zeeland won de laatste twee WK's, daarvoor was Zuid-Afrika wereldkampioen.