Gastland China sneuvelt al in eerste groepsfase op WK basket LPB

04 september 2019

17u23

Bron: Belga 0

Het WK basket in China is geen succes geworden voor het gastland. Het Chinese team, dat vooral op voormalig NBA-speler Yi Jianlian rekent, is na twee nederlagen in de eerste groepsfase uitgeschakeld. Vandaag werd in Peking met 59-72 verloren van Venezuela, maandag was Polen al met 76-79 te sterk. Het is pas de tweede keer dat een gastland van het WK in de eerste ronde sneuvelt. In 2006 overkwam het Japan. Tot 1982 hoefde het gastland in de eerste ronde nog niet in actie te komen.