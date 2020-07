Gaëlle Mys stopte met turnen "vanwege pesterijen en intimidaties" Redactie

25 juli 2020

19u27 0 Meer sport Ook voormalig turntopper Gaëlle Mys heeft in haar carrière te maken gehad met intimidaties en pesterijen. Die hebben ervoor gezorgd dat ze in 2016 stopte met gymnastiek. Dat heeft de Oost-Vlaamse zaterdag verklaard op Instagram.

"Het doet me verdriet de verhalen van al die moedige gymnastes van overal ter wereld te lezen", stelt Mys in een lange brief. "Ik stopte in 2016 met gymnastiek na de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, omdat ik het beu was te vechten tegen de voortdurende pesterijen, intimidaties en beschuldigingen. Ik kwam niet tot die beslissing omdat mijn lichaam op was, maar ik was eindelijk mentaal sterk genoeg om deze ongezonde omgeving te verlaten. Ik verkoos mijn eigen geluk boven mijn passie."

"Ik had enkele fantastische coaches", vervolgt Mys. "Jammer genoeg waren niet alle coaches zo. Diegenen in topposities maakten misbruik van hun macht en doen dat nog steeds. Ook vandaag nog zien meisjes af door deze handelswijze.”

"Ook nu nog is het moeilijk voor mij om met een goed gevoel terug te blikken op mijn turncarrière. Mijn carrière was een voortdurend gevecht", aldus de drievoudige olympiër. "Ik werd gepest, er werden leugens verspreid en we werden tegen elkaar opgezet. Eén klein foutje leidde ertoe dat je dik, lui, een leugenaar, een baby, een prinses, egocentrisch, een toerist genoemd werd.”

"Gelukkig kreeg ik steun van vrienden en familie en enkele coaches. Maar er was niemand in de topposities van de federatie die het opnam voor de gymnastes. De meesten keken vanaf de zijlijn toe en gingen er - net als ik - van uit dat dit normaal gedrag was. Ik had meer dan een jaar nodig in een nieuwe positieve omgeving om me te realiseren dat je mensen of kinderen zo niet behandelt."

"Tijdens mijn carrière heb ik de algemene manager van de federatie verschillende keren gevraagd dit probleem aan te pakken. Ik riep om hulp. Tot op vandaag is er echter niets veranderd. Alleen resultaten en cijfers tellen.”

"Nadat ik de gymnastiekwereld achter me had gelaten, realiseerde ik me snel dat dit alles een grote impact heeft gehad op mijn persoonlijkheid. Andere voormalige turnsters hebben dezelfde issues. Je voelt je waardeloos zonder enige reden, je hebt geen zelfvertrouwen, je bent bang om fouten te maken." Na haar turncarrière ging Mys aan de slag bij Cirque du Soleil. "Daar vond ik de vreugde van de sport terug.”

"Lange tijd was ik bang om hierover te praten. (...) Maar het gaat om de meisjes en jongens die in onze voetsporen zullen treden. We moeten hierover praten, zodat de mensen onze stem horen en eindelijk met de waarheid geconfronteerd worden. Want op een dag wil ik mijn dochter naar de turnclub kunnen brengen zonder dat ik bang ben dat haar hetzelfde zal overkomen.”

Vrijdag raakte bekend dat de Nederlandse turncoach Gerrit Beltman jonge turnsters tijdens trainingen heeft mishandeld en vernederd. Dat vertelde hij in een interview in het Noordhollands Dagblad. Beltman coachte een hele reeks topturnsters, onder wie ook Aagje Vanwalleghem.

