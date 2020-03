Gaastra over uitstel EK zwemmen: “Begrijpelijk, al mikte Timmers op de EK-titel 100m vrij. De planning kan nu weer de prullenbak in”



Bart Fieremans

20 maart 2020

15u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Zwemmen De Europese zwembond LEN stelde vandaag het EK zwemmen in Boedapest van mei uit naar de nazomer. Begrijpelijk, zegt coach Ronald Gaastra: “Maar zolang geen beslissing valt over de Spelen weten we niet hoe en wat. De planning van vandaag kan morgen weer de prullenbak in.”

Het nieuws over het officiële uitstel van het EK zwemmen kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen, gezien de wereldwijde impact van het coronavirus op de sport. “We zaten er wat op te wachten”, aldus Gaastra. Al blijft het een streep door de rekening van de Belgische topzwemmers, met Pieter Timmers voorop. Gaastra: “We blijven trainen voor de Spelen, maar het EK in mei was een belangrijke tussenstap. Ik weet dat Pieter zich daar graag tot Europees kampioen op de 100m vrij had willen kronen. Hij had dat EK rood omcirkeld. En nu ligt het EK voorlopig na de Spelen geplaatst. Zal hij daaraan meedoen? Dat weten we niet. Als de Spelen wel op hun oorspronkelijke datum blijven, moet je drie weken erna weer in vorm zijn voor het EK. Hoe ga je dat allemaal doen?”

En dan is het nog maar de vraag of de Spelen zoals gepland in juli starten. Gaastra gelooft van niet, maar zolang daar geen duidelijkheid over bestaat, zit hij als coach met honderden vragen. “Wat doen we met de stage voor de Spelen? Komen er nog wedstrijden? Wanneer voeren we nog bloed- en lactaattesten uit? Hoe zit het met de afspraken met de paramedische mensen? Boeken we al vliegreizen of is dat te gevaarlijk? Ik zit al aan de 328ste trainingsplanning, die kan nu met het EK-uitstel ook weer de prullenbak in. Dat is de ellende nu: we kunnen weer vanalles in gang steken om te organiseren en een hoop mensen laten werken, maar als het IOC morgen zegt dat ze de Spelen toch gaan uitstellen is het allemaal weer voor niks.”

Het is onverantwoord dat het IOC niks laat weten. Waarom kan de hele sportwereld niet aan een zeel trekken en als blok uitstellen? In deze tijd van gezondheidsproblemen komt de sport op de tweede plaats Ronald Gaastra

Gaastra had liever een eenduidig standpunt in de sportwereld gezien. “Het is onverantwoord dat het IOC niks laat weten. Iedere sportfederatie beslist op zich. De LEN over het EK, maar de FINA zegt nog niks en het IOC ook niet. Waarom kan de hele sportwereld niet aan een zeel trekken en als blok uitstellen? In deze tijd van gezondheidsproblemen komt de sport op de tweede plaats.”

Het EK-uitstel heeft ook wel gevolgen voor de Belgische aflossingsploegen die in de running zijn voor de Olympische Spelen. In principe is het uitstel gunstig voor de estafette 4x100m en 4x200m vrij bij de mannen. Met hun chrono’s van in het WK Gwangju vorig jaar zijn ze in principe geplaatst voor Tokio 2020. Maar voor de Belgische damesteams 4x100m wissel, 4x100m en 4x200m vrij zal het zonder EK moeilijker zijn om daar te raken. “We moeten zien of we voor hen nog iets kunnen organiseren om zich nog te plaatsen voor de Spelen”, aldus Gaastra.