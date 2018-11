Ga voor goud, Red Lions! Dit is Belgiës “beste hockeykern ooit” die vanaf vandaag in India op zoek gaat naar wereldtitel DEA/YP

28 november 2018

Vanmiddag om 12u30 beginnen onze Red Lions in het Indische Bhubaneswar aan hun WK-avontuur met een poulewedstrijd tegen Canada. Volgens Arthur Van Doren, de beste hockeyer ter wereld en vaste pion bij de Lions, verschijnt de "beste Belgische ploeg ooit" aan de afslag in India en hij meent dat ons land "absoluut van goud mag dromen" . Maar wie zijn onze landgenoten die, als alles goed gaat, tot en met 16 december meestrijden voor de wereldtitel? Hieronder een korte kennismaking!

BONDSCOACH SHANE MCLEOD - NIEUW-ZEELANDER

Sinds oktober 2015 staat de Nieuw-Zeelander Shane McLeod aan het hoofd van de Belgische hockeymannen. Hij is de ex-coach van Nieuw-Zeeland - met wie hij in 2008 en 2012 deelnam aan de Olympische Spelen. McLeod heeft een speciale band met ons land. Hij heeft een Belgische vrouw, coachte tussen 2002 en 2006 de Red Panthers en leidde bij zijn comeback in ons land de Waterloo Ducks naar de titel in 2013 en 2014. McLeod heeft bij de nationale mannenploeg voor kalmte en sereniteit gezorgd, maar ook voor structuur en creativiteit.

VINCENT VANASCH (30) - DOELMAN BIJ DE WATERLOO DUCKS

Vincent Vanasch is de onbetwiste titularis bij de Red Lions. De doelman, al twee keer van de partij op de Olympische spelen, wordt geroemd voor zijn indrukwekkende reflexen en de rust die hij uitstraalt. Zijn defensie wéét dat er een betrouwbaar sluitstuk staat. Op 30-jarige leeftijd heeft The Wall al heel wat watertjes doorzwommen: drie Belgische titels met Waterloo Ducks, twee titels in de Nederlandse Hoofdklasse en één gouden plak in de Euro Hockey League met de Nederlandse topclub Oranje-Zwart. Een knap palmares voor een doelman die door omstandigheden pas laat aan de oppervlakte kwam. Buiten het hockey is Vincent Vanasch student kinesitherapie.

200 caps

LOIC VAN DOREN (21) - DOELMAN BIJ HERTOGENBOSCH (NL)

Loïc Van Doren, is het jongere broertje van wereldtopper Arthur Van Doren. Trok de deur bij zijn opleidingsteam Dragons in april achter zich dicht voor een avontuur bij het Nederlandse Den Bosch. Bij de Lions is hij de stand-in van Vanasch.

17 caps

ARTHUR DE SLOOVER (21) - VERDEDIGER BIJ R BEERSCHOT TENNIS HOCKEY CLUB

Werd door McLeod gerecruteerd nadat het team zilver pakte op de Spelen in Rio, in 2016. De verdediger van Beerschot THC kwam intussen al tot 46 caps, waarin hij één keer scoorde.

43 caps

ARTHUR VAN DOREN (24) - VERDEDIGER BIJ BLOEMENDAAL (NL)

‘Beste hockeyer ter wereld.’ Dat staat mooi op je visitekaartje. Arthur Van Doren (24), de absolute leider van de defensie, zou daar ook graag ‘wereldkampioen’ aan toevoegen. Kende in België geen andere club dan Dragons. De voorbije vier jaar werd hij met de Brasschaatse club telkens landskampioen. Dit seizoen maakte hij de overstap naar de Nederlandse topper Bloemendaal. “Het was voor mij belangrijk om uit mijn comfortzone te stappen”, zegt Van Doren. “Bloemendaal is een club met een geweldige traditie en ik ontwikkelde er de voorbije maanden andere kwaliteiten.” Kan hij ons land straks naar het podium leiden?

140 caps

LOICK LUYPAERT (27) - VERDEDIGER BIJ BRAXGATA

Loïck Luypaert is niet alleen defensief een baken van stabiliteit, ook offensief draagt hij zijn steentje bij. De 27-jarige verdediger heeft een uitstekende lange bal in zijn stick en bovendien is hij met zijn sleep een troef op strafcorners.

199 caps

ALEXANDER HENDRICKX (25) - VERDEDIGER BIJ PINOKE (NL)

Alexander Hendrickx was in Rio nog een van de reserves. De verdediger, die na drie landstitels bij Dragons koos voor een Nederlands avontuur bij Pinoké, leest het spel zeer goed en vindt gemakkelijk de opening. Ook bij strafcorners een nuttige speler - zijn sleep boezemt de nodige angst in bij de tegenstand.

82 caps

GAUTHIER BOCCARD (27) - VERDEDIGER BIJ WATERLOO DUCKS

Polyvalente kerel, deze Gauthier Boccard. Vroeger een van de productiefste aanvallers van de competitie, maar intussen omgeturnd tot een oerdegelijke verdediger. De 27-jarige Brusselaar was ook al twee keer van de partij op de Olympische spelen.

178 caps

EMMANUEL STOCKBROEKX (24) - VERDEDIGER BIJ BLOEMENDAAL (NL)

‘Manu’ Stockbroekx overschreed op zijn 22ste al de kaap van 100 interlands. Een certitude dus achteraan bij de Red Lions. Onverzettelijkheid en snelheid zijn de voornaamste troeven van de speler van Bloemendaal.

128 caps

SIMON GOUGNARD (27) - MIDDENVELDER BIJ WATERLOO DUCKS

Meerwaarde in de as van het veld. Simon Gougnard speelde een tijdje in Nederland, maar keerde voor Rio 2016 nog terug naar ons land om die olympiade beter te kunnen voorbereiden. De kwaliteiten van Gougnard? Een uitstékende techniek, de vista van een topper en een over-mijn-lijkmentaliteit. Was ook actief op de Spelen van 2012.

240 caps

JOHN-JOHN DOHMEN (30) - MIDDENVELDER BIJ WATERLOO DUCKS

Langst dienende speler bij de Lions. Dohmen was er al bij op de Olympische Spelen van 2008 in Peking (9e), op de Olympische Spelen van 2012 in Londen (5e) en dus ook op de Olympische Spelen in Rio, waar er zilver werd gepakt. De middenvelder - een gediplomeerd ergotherapeut - geniet wereldwijd véél aanzien.

362 caps

VICTOR WEGNEZ (22) - MIDDENVELDER BIJ RACING

Staat te boek als toptalent. Werd in december 2016 met de Red Cougars (zo worden de U21 genoemd) al vicewereldkampioen en kwam intussen ook bij de grote jongens al tot 52 caps. Daarin was hij negen keer trefzeker.

47 caps

FELIX DENAYER (28) - MIDDENVELDER BIJ DRAGONS

Denayer geldt als een intelligente en mondige speler. Een van de sterkhouders van de Red Lions - op het middenveld vervult hij een cruciale rol in de spelopbouw. Ook Denayer heeft al deelgenomen aan drie olympiades.

271 caps

SEBASTIEN DOCKIER (28) - AANVALLER BIJ HERTOGENBOSCH (NL)

Sébastien Dockier is met zijn vaak spectaculaire treffers een publiekslieveling: zo is zijn ‘reverse’ shot alom gevreesd en scoorde hij op het WK van 2014 in Den Haag de knapste goal van het toernooi. “Vooral in Nederland spreken de jeugdspelers me er nog over aan. Maar mijn voornaamste kwaliteit is vooral om vooraan op de juiste plek op te duiken”, zei Dockier eerder in onze krant.

166 caps

CEDRIC CHARLIER (30) - AANVALLER BIJ RACING

Aanvaller met de nodige adelbrieven: was met zijn 18 jaar de jongste op de Olympische Spelen van Peking. “Op school wisten ze toen niet eens dat ik hockey op topniveau speelde. Tot ze plots hoorden dat ik geselecteerd was voor de Spelen: ‘Ah, dan moet hij goed zijn’ (lacht)”, vertelde hij jaren geleden. In 2012 was hij vervolgens een vaste waarde tijdens de Spelen in Londen en ook nu is hij nog een belangrijke schakel in het team van McLeod.

275 caps

TOM BOON (28) - AANVALLER BIJ RACING

Met 110 goals de onbetwiste goalgetter van de Red Lions en absolute wereldtop. Naast zijn hockeykwaliteiten heeft Boon ook een neus voor het ondernemerschap. Hij brengt zijn eigen sticks op de markt en organiseert hockeyclinics. Leuk weetje: zus Jill speelt bij de nationale damesploeg.

254 caps

THOMAS BRIELS (31) - AANVALLER BIJ ORANJE-ROOD (NL)

Een snelle, aartsgevaarlijke en doeltreffende pocketspits die ook al die olympiades op de teller heeft staan. Thomas Briels is een woelwater die zich duidelijk in zijn sas voelt onder de vleugels van de Nieuw-Zeelandse bondscoach Shane McLeod. Hij nam de aanvoerdersband over van John-John Dohmen.

305 caps

FLORENT VAN AUBEL (27) - AANVALLER BIJ DRAGONS

De Oost-Vlaming Florent Van Aubel teert op zijn technische vaardigheden en ijzeren discipline. Al goed voor verschillende eretitels. Zo won hij in het verleden al de Gouden Stick als beste speler in België en hoorde hij bij het kransje kandidaten voor beste Jonge Speler ter wereld. Dit jaar won hij de Gouden Stick.

191 caps

NICOLAS DE KERPEL (25) - AANVALLER BIJ HERAKLES

Met zijn 29 caps één van de minder ervaren spelers in de kern bij de Red Lions. Kan ook als middenvelder uit de voeten.

29 caps

RESERVEN: Antoine Kina & Augustin Meurmans

PROGRAMMA (in Belgische tijd)

Woensdag 28 november 12.30 uur België - Canada

Zondag 2 december 14.30 uur India - België

Zaterdag 8 december 12.30 uur België - Zuid-Afrika

Dinsdag 11 december Eventuele cross-over (achtste finale)

Donderdag 13 december: kwartfinale

Zaterdag 15 december: halve finale

Zondag 16 december: finale