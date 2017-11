Ga dankzij HLN.be exclusief als SUPER VIP naar 'Cage Warriors' in Lotto Arena! Redactie

16u26 1 Rv

Zaterdag strijken de 'Cage Warriors' neer in de Lotto Arena en dankzij HLN.be kan je het grootste MMA-evenement ooit op Belgisch grondgebied bijwonen. Voor de gelegenheid geven we, in samenwerking met Eleven Sports, geen gewone kaartjes weg, maar wel drie keer twee exclusieve SUPER VIP-pakketten!

Wat houdt zo'n SUPER VIP-pakket nu juist in?

* VIP-kaarten: voor een arenavoorstelling ontvang je een mooie gepersonaliseerde VIP- en parkeerkaart waarop je alle praktische informatie van je avond terugvindt.

* Parking: jij en je vrienden of relaties hebben ook toegang tot de VIP-parkeerplaatsen. Die bevinden zich vlakbij de Lotto Arena, op een paar stappen van de ingang.

* VIP-toegang: je bent welkom vanaf een uur voor het evenement begint, tenzij anders vermeld. Je wordt onthaald door de hostesses van Eleven, die je verder begeleiden naar je plaatsen in de SUPER VIP-ruimte

* Eten en drinken: het cateringaanbod varieert per evenement. In de VIP-ruimte zijn er dranken naar believen, je kan je in alle rust laten bedienen door ons personeel.

* Je zitplaatsen: in de zaal zit je altijd op de duurste plaatsen, tenzij anders vermeld. On top van het eten is er champagnebediening aan tafel.

* Meet & greet: bovenop dit unieke SUPER VIP-pakket ontmoet je op het einde van de avond Cindy Dandois en de ultieme winnaar van de Cage Warriors.

* Backstage tour: je mag exclusief een kijkje nemen achter de schermen van Cage Warriors.

Al wat je moet doen, is deelnemen aan onderstaande wedstrijd!

Cage Warriors op 25/11/2017 in Lotto Arena Antwerpen. Tickets: www.teleticketservice.be