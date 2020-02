Fury klopt Wilder met technische knock-out en brengt daarna hele zaal in vervoering met zijn zangkunsten DMM

23 februari 2020

08u05 4 Boksen Tyson Fury is de nieuwe wereldkampioen zwaargewichten in de WBC-boksbond. ‘The Gipsy King’ versloeg in de MGM Grand Arena in Las Vegas Deontay Wilder na zeven ronden met een technische knock-out. Na de kamp zong hij - zoals beloofd - de hele zaal plat.

Tyson Fury got the whole arena singing 'American Pie' with him after his big win 🎤



(via @trboxing)pic.twitter.com/QU4pYJMzX7 Bleacher Report(@ BleacherReport) link

Wie de beelden eerder deze week had gezien, wist dat het zou clashen tussen Wilder en Fury. De twee duwden elkaar hard op de borst, scholden elkaar uit en konden met veel moeite door begeleiders uit elkaar worden gehouden. Uiteraard deel van de moderne bokssport, al zat er ook op andere vlakken wat extra pigment aan de wedstrijd. Zo haalde Fury uit naar de zelfmoordneigingen van Wilder in het verleden. En had Wilder op zijn beurt een vette kluif aan de drugsgeschiedenis en het overgewicht van Fury in de periode na zijn gewonnen kamp tegen Vladimir Klitschko in 2015.

VIDEO: de staredown tussen Fury en Wilder liep uit de hand

Rematch

Alsof dat allemaal nog niet genoeg was vochten Wilder en Fury in 2018 al een eerste keer tegen elkaar. Het mocht toen een klein wonder heten dat het gevecht resulteerde in een gelijkspel. Wilder sloeg de Engelsman twee keer tegen de grond, maar Fury wist van geen wijken en kwam beide keren weer rechtop. Daarvoor was het vooral Fury die de overhand had. Mede daardoor besloten de scheidsrechters er in 2018 een gelijkspel van te maken.

Met een langverwachte rematch dus tot gevolg. De nieuwe kamp werd uiteraard fel gehypet, maar het was in de ring al snel duidelijk dat de 31-jarige Brit - scherper dan ooit - de betere was van zijn Amerikaanse tegenstander. Fury mepte Wilder tegen het canvas in de derde en vijfde ronde nadat hij ook al de openingsronde voor z’n rekening had genomen. In de zevende ronde dwong de Brit zijn tegenstander in de hoek en loste een heel arsenaal aan slagen op het lichaam van Wilder. Daarop zette scheidsrechter Kenny Bayless het gevecht stop.

(Lees verder onder de foto’s)

Miss American Pie

Wilder had op dat moment al een wonde opgelopen aan z’n linkeroor bij één van de stoten van Fury. De Amerikaan had vanaf dat moment moeite om zijn coördinatie te behouden. Fury - altijd in voor wat controverse - speelde er gretig op in door letterlijk het bloed van de ‘The Bronze Bomber’ op te likken voor het oog van de camera’s.

Na de kamp ook één en al euforie bij de Brit, die opnieuw - zoals beloofd - zijn zangkunsten ten berde bracht met een twee minuten lange versie van ‘Miss American Pie’ van Don McLean. Fury deed het in het verleden al eens, nu bracht hij met zijn bisnummer de hele MGM Grand Arena in Las Vegas in vervoering. Echt wel leuke beelden (zie tweet onder de inleiding).

Tyson Fury is now tasting Deontay Wilder’s blood. We have no words. pic.twitter.com/x6uWArZ6ON Barstool Sports(@ barstoolsports) link

En nu Joshua?

Fury blijft met zijn overwinning op Wilder na 31 kampen zijn ongeslagen status behouden. Hij mag zich ook voor het eerst sinds 2015 weer wereldkampioen noemen. Toen versloeg hij de Oekraïner Wladimir Klitschko en nam diens WBA-, WBO- en IBF-titels over. Daarna raakte Fury de weg kwijt door mentale problemen, onder meer te wijten aan zijn druggebruik.

Wilder, 34, leed zijn eerste nederlaag in 44 profkampen. De ‘Bronze Bomber’ had zijn WBC-titel al tien keer met succes verdedigd. Heel wat boksliefhebbers hopen nu op een clash tussen Fury en zijn landgenoot Anthony Joshua. Dat is de regerende kampioen bij de WBA, WBO en IBF.