Fu schakelt titelverdediger O'Sullivan uit in eerste ronde World Grand Prix LPB

05 februari 2019

08u53

Bron: Belga 0

Ronnie O'Sullivan (WS-3) zal zichzelf niet opvolgen op de erelijst van de World Grand Prix snooker. De 43-jarige Engelsman werd in Cheltenham al in de eerste ronde met 4-2 uitgeschakeld door de Hongkonger Marco Fu (WS-24). Het was al van de Welsh Open van 2009 geleden dat Fu eens kon winnen van O'Sullivan. Sindsdien moest hij twaalf nederlagen slikken tegen ‘The Rocket’. “Ronnie verslaan is altijd speciaal, vooral als je dat tien jaar lang niet gedaan hebt”, reageerde Fu. “Het is leuk dat ik dat nu achter mij kan laten. Het speelde toch wel in mijn hoofd. Soms speelde ik wel heel goed, maar verloor ik toch. Deze keer kon ik wel profiteren van de weinige foutjes die hij maakt.”

In de achtste finales (best of 7) neemt Fu het op tegen Barry Hawkins (WS-7), die de Welshman Ryan Day (WS-13) met 4-1 uitschakelde. In die match van amper vijf frames werden er liefst drie centuries weggepot. Day opende met een 127, Hawkins imponeerde vervolgens met breaks van 72, 130 en 143.