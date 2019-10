Frodeno wint met nieuw parcoursrecord voor de derde keer in Hawaï, Aernouts negende na ferme inhaalrace DMM

13 oktober 2019

02u17 2 Ironman Hawaï Jan Frodeno (38) heeft voor de derde keer het WK Ironman in Hawaï gewonnen en dat in een nieuwe recordtijd onder de acht uur. De Duitser kwam na 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen binnen in 7u51:13. Bart Aernouts werd na een inhaalrace nog knap 9de.

Een uurtje regen zowaar bij de start in Kona. Toen het kanonschot weerklonk in Kailua Bay beloofde het een zware editie te worden. Ook de wind was op de afspraak. Het maakte dat er door een onstuimige Stille Oceaan werd gezwommen.

En laat dat nu niet de specialiteit zijn van Bart Aernouts. Onze landgenoot hoopte zijn tweede plaats van vorig jaar te bevestigen met een nieuw eindnotering in de top vijf. Helaas miste hij z’n start. Aernouts kwam op tien minuten van de kopgroep als 48ste uit het water.

Wel vooraan: Patrick Lange. De Duitse titelverdediger zwom beter dan ooit en leek verrassend mee te kunnen met topfavoriet Jan Frodeno en debutant Alistair Brownlee. De olympische kampioen was de onbekende factor in de wedstrijd, maar speelde wel z’n rol.

Samen met Frodeno haalde de Brit de sloophamer boven op de fiets. Lange moest het ontgelden en kneep even later zelfs huilend de remmen dicht. Geen drie op rij voor een koortsige Lange. Ondertussen meldde ook Tim O’Donnell zich in een kopgroep van vijf.

Na het keerpunt in Hawi kon de wedstrijd écht beginnen. Bart Aernouts schoof gestaag op, maar bleef in het tweede fietsgedeelte hangen rond een 22ste plaats. Vooraan achtte Frodeno zijn moment gekomen. De Duitser liet Brownlee en O’Donnell achter na 160 km fietsen.

Frodeno stoomde door. Vastbesloten om alleen aan de marathon te beginnen. Snellere fietsers als Kienle, Sanders en Wurf kwamen te laat. ‘Frodo’ was ontketend. De winnaar van 2015 en 2016 kon de voorbije twee jaar niet zijn kans gaan in Hawaï door blessures. Nu liep hij in de marathon steeds verder uit.

In de meest desolate zone doorheen het zogenaamde Energy Lab had Frodeno nog de kracht om een bidon van vijf liter water over zijn hoofd te kappen. De Duitser leek niet te gaan stilvallen. Ook het parcoursrecord was ondanks de wind en warmte haalbaar.

Gedragen door de vele fans op Ali’i Drive slaagde Frodeno in zijn opzet. Met 7u51:13 deed hij iets meer dan een minuut van de besttijd van Patrick Lange uit 2018 af. Frodeno is de eerste Duitser die drie keer wint in Hawaï. Eerder in zijn carrière werd hij ook olympisch kampioen in Beijing.

O’Donnell - die ook onder de acht uur finishte - en Kienle mochten met Frodeno mee op het podium. En Bart Aernouts horen we u denken? Onze landgenoot liep een slimme marathon en wacht op zijn kans om triatleten als Brownlee en Sanders op te rapen. Uiteindelijk kwam hij nog als 9de binnen. Knap na zijn tweede plaats van vorig jaar, wetende dat hij dit jaar als 48ste uit het water kwam.