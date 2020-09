Frederik Van Lierde zwaait triatlon uit met zege voor eigen volk: “Bedankt allemaal, het was fantastisch” DMM

13 september 2020

15u10 0 Triatlon Het einde van een tijdperk. Frederik Van Lierde heeft vandaag voor eigen volk in Menen een punt gezet achter zijn triatloncarrière. De 41-jarige West-Vlaming won zijn allerlaatste wedstrijd voor Bart Aernouts en Pieter Heemeryck, die de afscheidnemende kampioen samen naar de finish begeleidden. “Mooier dan dit kon ik het niet dromen”, zei Van Lierde achteraf.

Nog één laatste keer zwemmen, fietsen, lopen en weer doorgaan. Na 23 jaar triatlon stond Frederik Van Lierde vandaag voor de allerlaatste keer als prof aan de start van een wedstrijd. De winnaar van de Ironman Hawaï 2013 had zijn zinnen gezet op een afscheid in Nice, maar door de coronacrisis zou zijn zelf georganiseerde triatlon in Menen het allerlaatste kunstje worden.

Van Lierde maakte drie jaar geleden al bekend dit jaar te zullen stoppen. Met een afscheidstriatlon voor eigen volk werd de cirkel mooi rond gemaakt. Geen criterium, het was altijd Van Lierdes wens om op het hoogste niveau te stoppen. In zijn thuiswedstrijd nam Van Lierde het dan ook op tegen de verzamelde Belgische top op de halve afstand. Zo waren onder meer Bart Aernouts, Pieter Heemeryck en Kenneth Vandendriessche op post.

Klokslag acht uur volgde dan het allerlaatste startshot. Van Lierde en co sprongen de Leie in om 1,9 kilometer te zwemmen, daarna 90 kilometer te fietsen en tot slot nog 21 kilometer te lopen. Kjell De Hertog klom na het zwemmen als eerste weer de oever op. Van Lierde en Heemeryck volgden samen op korte afstand. Niet veel later zou het duo op en over De Hertog gaan in het fietsen.

Op het parcours van de finale van Gent-Wevelgem vergrootten Heemeryck en Van Lierde hun voorsprong op de rest. Na de wissel hadden de twee zo’n vier minuten voorsprong op Bart Aernouts. De tweede van de Ironman Hawaï in 2018 kwam na tien kilometer in de halve marathon op twee minuten door. Het beloofde dus nog spannend te worden.

Met z’n drieën de atletiekpiste van het Vaubanstadion op? Jawel, want Heemeryck - in het slot alleen weggelopen - wachtte aan de poort Van Lierde en Aernouts op. In de laatste hectometers kwam dan het ultieme eerbetoon. Aernouts en Heemeryck maakten plaats voor de afscheidnemende kampioen. Een zichtbaar geëmotioneerde Van Lierde mocht als eerste over de meet komen.

Frederik Van Lierde: “Chapeau voor wat Bart en Pieter deden voor mij vandaag”

“Voor mij hoefde dat prachtige gebaar zeker niet, maar het toont aan wat voor gentlemen Bart en Pieter zijn. Het zijn wereldtoppers. Ze hadden allebei nog wat over, ik niet. Ik heb afgezien, maar er enorm van genoten. Het was een faire wedstrijd hard tegen hard. Ik denk dat het publiek ook een mooie triatlon heeft gezien”, vertelde Van Lierde in een eerste reactie.

“Dit is fantastisch. Afscheid nemen met een wedstrijd in eigen stad. Ik heb mezelf af en toe moeten verplichten om mijn focus te houden. Het was niet evident met al dat volk langs de kant. Zoiets heb ik in een Belgische triatlon nog nooit gezien. Als ze dan vooral jouw naam roepen, dan is dat echt kippenvel. En dan kwam er nog dat einde, een prachtig gebaar”, aldus Van Lierde die aan de finish werd opgewacht door zijn vrouw en kinderen.

Onze landgenoot wordt volgend jaar topsportcoördinator bij Defensie. Naast zijn overwinning in Hawaï won hij ook nog 8 andere Ironmans, waaronder 5 keer de Ironman van Frankrijk in Nice. Nu zwaait de Sportman van het Jaar 2013 af met een zege. “Ik kon het bijna niet mooier dromen. Ik ken alle mensen die hier aanwezig zijn. We gaan het straks nog eens goed vieren. Bedankt allemaal.”

Pieter Heemeryck: “Dit was het ideale scenario, ik onthoud dit m’n hele leven”

De sterkste man in de wedstrijd was Pieter Heemeryck. Onze 30-jarige landgenoot geldt als de gedoodverfde opvolger voor Van Lierde op de lange afstand. “Ik zat er al de hele week op training aan te denken, wat het meest ideale scenario zou kunnen zijn om hem naar de overwinning te leiden. Ik ben blij dat ik vandaag iets kon betekenen voor Fre. Ik wou het een beetje doen zoals Wout van Aert voor Primoz Roglic doet in de Tour.”

Niet dat Heemeryck het gaspedaal niet induwde of de zege helemaal cadeau deed. “Neen, mijn wattages waren hoger dan vorige week in de 70.3 Ironman in Les Sables d’Olonne, dat zegt dus wel iets. Bij de fietswissel hadden we vier minuten bonus. Ik wist dat we dat normaal gezien wel konden houden, maar toen kwam Bart. Ik wist niet goed wat hij van plan was, dus ben ik maar versneld.”

Heemeryck wachtte daarop aan de poort van de atletiekpiste op Aernouts en Van Lierde. “Het bleek al snel dat Bart van hetzelfde gedacht was als ik. Het was het ideale scenario. Dat we het hebben kunnen waarmaken voor Fre is dan ook heel leuk. Ik ga dit mijn hele leven onthouden. Ik stond zelf met de tranen in m’n ogen toen ik hem opwachtte aan de poort. Veel mooier kan het eigenlijk niet.”

Bart Aernouts: “Ik bewonder Fre omdat hij tot het einde zo competitief is gebleven”

Tweede of derde. Het maakte Bart Aernouts (36) weinig uit in Menen. “En toch was het een wedstrijd tot het einde. Ik denk dat het mooiste eerbetoon aan Fre was dat we hier aan de start stonden en er een echte triatlon van wilden maken. Het eerbetoon aan het eind was geen show. Er was niets afgesproken tussen Pieter en mij, neen. Maar het was heel mooi op die manier, niet?”

“Ik bewonder Fre dat hij zelfs tot in z'n laatste wedstrijd competitief is gebleven. Het is bijzonder knap om zo je carrière te beëindigen. Zelf kende ik vandaag een goeie wedstrijd. Ik ben blijven doorlopen om vooraan in de wedstrijd te komen. Toen ik bij Fre kwam, heb ik ‘m meteen gezegd: ‘Ik blijf bij jou’. Het waren mijn laatste kilometers samen met hem, ook voor mij was dat genieten, hoor.”

