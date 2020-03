Frederik Van Lierde zit twee dagen na zoveelste zware val op zijn hoofd alweer op de fiets: “Ik ben een beetje gescalpeerd” DMM

06 maart 2020

18u47 0 Triatlon Dat het toch even goed schrikken was. Frederik Van Lierde (40) belandde deze week op trainingskamp in de achterruit van een stilstaande wagen. De triatleet moest naar het ziekenhuis, maar kwam er als bij wonder met twee hechtingen vanaf. “Jammer genoeg weeral aan mijn hoofd.”

Dan ben je aan de voorbereiding op je allerlaatste seizoen als professioneel triatleet bezig, knal je in de buurt van Girona los op een stilstaande wagen. Het overkwam Frederik Van Lierde halverwege de week. De winnaar van de Ironman in Hawaï (2013) deelde woensdag plots een onthutsend beeld op zijn sociale-media kanalen. Het hoofd als een paasei ingepakt. De kin genaaid met enkele draadjes.

“Ik ben hier in Spanje aan het trainen met Hannes Callebaut, een bevriende triatleet uit België”, begint Van Lierde zijn verhaal. “We reden op een licht dalende strook naar een kruispunt toe. Er was een zebrapad aan een schooltje en er waren verkeerslichten. Op zich niets speciaals. Ik denk dat we 35 kilometer per uur reden. Voor een aflopende strook niet bijzonder snel.”

Van Lierde en zijn compagnon hadden al vlug een auto in de smiezen voor hen. Omdat de stoplichten niet brandden, was het duo in de veronderstelling dat de wagen reed. Niet dus. “De vrouw achter het stuur moet haar handrem opgetrokken hebben in neutrale stand. We konden dus moeilijk zien dat de auto stilstond. Ik probeerde nog te remmen, maar het was te laat. Ik vloog vol de achterruit in.”

Gescalpeerd

“Ik heb geluk gehad, ik ving de klap volledig met mijn hoofd op. Mijn helm brak, maar het heeft mijn leven gered”, vertelt Van Lierde. Daar waar zijn metgezel de wagen nog net kon ontwijken, was het voor de meervoudige Ironman-winnaar te laat. “Mijn helm moet door de klap wat verschoven zijn. Daardoor speelde ik flink wat huid kwijt aan mijn voorhoofd. Ik leek wel een beetje gescalpeerd.”

Van Lierde trok na het ongeval meteen naar het ziekenhuis. Daar werden op wat snijwonden na geen breuken of andere letsels vastgesteld. “Ik heb met uitzondering van een klein contractuurtje in m’n nek ook niets aan mijn lichaam. Zelfs aan mijn fiets is er weinig schade. Het is alleen jammer dat ik alles weer op m'n hoofd heb opgevangen. Het begint stilaan op te lopen.”

Als we even de rekening maken, heeft onze landgenoot gelijk. Van Lierde viel in 2002 in Nice op zijn hoofd, lag toen enkele dagen in coma en verloor zijn reukzin. In 2017 werd hij neergeknuppeld bij een overval in Zuid-Afrika en nog in dat jaar liep hij in de Ironman van Nice tegen een douchekop. Het voorval zorgde voor sprekende finishfoto’s, maar leuk is natuurlijk anders.

Twee weken niet zwemmen

Met vijf draadjes in de kin en een zevental in het voorhoofd hebben Van Lierdes wonden nu vooral tijd nodig om te helen. Niet ideaal voor een triatleet die uiteraard ook vaak het zwembad in moet. “Ik mag twee weken niet zwemmen en ik moet ook acht dagen een hoge dosis antibiotica innemen tegen infecties. Het zal zaak zijn om mijn hoofd de komende dagen goed te bedekken.”

Op zwemmen na is de val traininggewijs geen ramp voor Van Lierde. “Ik heb deze ochtend alweer een uurtje op de rollen gefietst. Van de dokter mag ik ook lopen en fietsen, dat is dus positief. Ik kan hier dus blijven trainen. Het weer is toch een pak beter dan in België. Ik heb hier ook een netwerk uitgebouwd door de jaren heen. Er wordt goed voor mij gezorgd.”

“Maar,” zegt Van Lierde, “ik zit vooral in met mijn voorhoofd. Er is een flink stuk huid weg. Ik ben gelukkig getrouwd en moet op niemand meer indruk maken, maar toch. (lacht) Mijn vrouw stelde al plastische chirurgie voor. Dat zal dan wat huid wegnemen zijn op een andere plaats om het littekenweefsel te vervangen. We zullen zien hoe het geneest.”

Coronavirus

“Uiteraard is het vloeken, hé. Dit is niet wat ik gepland had”, vertelt Van Lierde. Onze landgenoot start zijn laatste seizoen op het allerhoogste niveau op 26 april met een triatlon op de halve afstand in Peniscola (Spanje). Daarna volgt de halve Ironman in Aix de Provence en halverwege juni is er dan de volledige Ironman van Nice. Van Lierde won er al vijf keer en gaat er in zijn laatste jaar op zoek naar een zesde recordzege.

Tenminste als het coronavirus ook de triatlonwereld niet in zijn greep vastneemt. De WTS-wedstrijd in Dubai op de korte afstand werd afgelast, de Ironman van Nieuw-Zeeland gaat dit weekend gewoon door. “Alle profs hebben een mail gekregen van Ironman dat ze de situatie van dichtbij opvolgen. Uiteraard ben je daar als topsporter mee bezig, maar dat is nu eigenlijk niet meer het geval dan anders.”

My weekend couldn’t start any better 😅

Green light 🚦 today from the doctors for biking and running.

My weekend couldn't start any better 😅

Green light 🚦 today from the doctors for biking and running.

Me happy. Stay positive- always!@infinitrihalf Peniscola on 26th April 👊👊