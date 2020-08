Frederik Van Lierde ziet Embrunman wegvallen, ook geen EK triatlon op olympische afstand DMM

04 augustus 2020

20u51 0 Triatlon Slecht nieuws voor Frederik Van Lierde (41). De laatste Belgische winnaar van de Ironman in Hawaï (2013) ziet met de annulatie van de Embrunman opnieuw een belangrijk doel in zijn laatste seizoen als triatleet in het water vallen. Ook het EK op de olympische afstand wordt afgelast.

Je zal maar 20 jaar aan triatlon doen. Eind vorig seizoen de doelen vastleggen voor je allerlaatste rondje als proftriatleet om dan te moeten vaststellen dat een virus roet in het eten gooit. Frederik Van Lierde moest in het voorjaar zijn hele seizoensplanning omgooien. De West-Vlaming mikte vol op de Ironman van Nice in juni, maar die wedstrijd werd uitgesteld naar 11 oktober.

In de aanloop naar die wedstrijd had Van Lierde een eerste keer willen pieken in de Embrunman. De iconische triatlon in de Franse Alpen zou normaal gezien niet van datum veranderen. De organisatie had extra maatregelen genomen om de triatlon op 16 augustus alsnog te laten doorgaan, maar de prefect van het departement Hautes-Alpes gaf een negatief advies.

Ondanks verdere stappen van de organisatie viel vandaag dan toch een definitieve beslissing. Geen Embrunman 2020 en voorlopig dus geen eerste triatlon in het afscheidsjaar van Frederik Van Lierde. Onze landgenoot stelt alle hoop nu op de resterende drie wedstrijden op zijn kalender: de 70.3 Ironman in Les Sables d’Olonne (6 september), de triatlon in thuisstad Menen (13 september) en de Ironman van Nice op 11 oktober.

“Ik hoop dat ik er dit jaar toch nog één keer voor mag gaan. Het is opnieuw afwachten, maar ik denk dat we er voor de resterende drie wedstrijden iets beter voorstaan”, aldus Van Lierde. Als de Tour en de herstart van de Franse voetbalcompetitie kan doorgaan, dan opent dat perspectieven voor de Franse Ironmans op Van Lierdes kalender. Onze landgenoot kan de wedstrijd in Nice voor een zesde keer winnen - een record.

Van Lierde is zelf nauw betrokken bij de Decospan Triatlon van Menen, zijn afscheidswedstrijd in eigen land. Voorlopig gaat die triatlon nog door, zei hij een tijdje geleden bij 3athlon.be. “Alle lichten staan nog op groen. We hebben regelmatig overleg met gemeente en politiediensten en we nemen diverse scenario’s door. Voorlopig hebben we het nog niet over annuleren gehad, maar we bekijken welke scenario’s we kunnen voorzien.”

Geen EK op olympische afstand

De Europese triatlonbond (ETU) heeft daarnaast het EK op de olympische afstand geannuleerd. De wedstrijd zou normaal van 28 tot 30 augustus in het Estse Tartu plaatsvinden, maar moet wijken door het coronavirus. “Gezien de situatie in Europa, veroorzaakt door het coronavirus, en de maatregelen rond reizen van en naar Estland, zijn we niet meer in staat om een wedstrijd te organiseren waarin alle atleten met gelijke wapens strijden”, klinkt het in een mededeling van ETU.

Verscheidene Belgen, onder wie Marten Van Riel, Jelle Geens, Claire Michel, Valérie Barthelemy en Hanne De Vet, hadden van het EK hun eerste grote doel van het seizoen gemaakt. Michel en Barthelemy zijn zelfs op stage vertrokken naar Estland. Het is de eerste keer in de 35 jaar sinds de opstart van het EK olympische afstand dat de wedstrijd geannuleerd moet worden. ETU liet wel al weten Estland te ondersteunen in een nieuwe kandidatuur voor 2021.

