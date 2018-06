Frederik Van Lierde wint Ironman van Nice voor de vijfde keer TLB

24 juni 2018

15u51

Bron: Belga 1 Meer Sport Frederik Van Lierde heeft voor de vijfde keer in zijn loopbaan de Ironman van Nice op zijn naam geschreven. De 39-jarige West-Vlaming legde de 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer lopen af in 8u25:22. Van Lierde was eerder al de beste in 2011, 2012, 2013 en 2017.

Van Lierde legde het zwemmen af in 50:54, het fietsen in 4u43:42 en de marathon in 2u44:45. De Fransman Antony Costes (8u35:42) ging met de tweede plaats aan de haal, voor de Australiër Cameron Wurf (8u39:14).

Met zijn vijfde zege evenaart Van Lierde het record van de Spanjaard Marcel Zamora Perez, die tussen 2006 en 2010 eveneens vijfmaal aan het langste eind trok. Onze landgenoot heeft met een chrono van 8u08:59, neergezet in 2011, nog steeds de beste tijd van de wedstrijd in Nice in handen.