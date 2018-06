Frederik Van Lierde wint Ironman van Nice voor de vijfde keer: "Fantastisch gevoel" TLB

24 juni 2018

15u51

Bron: Belga 1 Meer Sport Frederik Van Lierde heeft voor de vijfde keer in zijn carrière de Ironman van Nice op zijn naam geschreven. De 39-jarige triatleet uit Menen finishte in 8u25:22 na 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 km lopen. Met zijn vijf zeges, in 2011, 2012, 2013, 2017 en 2018, evenaart hij het record van de Spanjaard Marcel Zamora Perez, gevestigd tussen 2006 en 2010.

De Sportman van het Jaar van 2013 vatte als koploper de fietsproef aan. Enkel de Australiër Cameron Wurf bracht Van Lierde eventjes van zijn stuk door zes minuten van zijn voorsprong af te nemen, maar de oud-wielrenner betaalde zijn inspanningen cash in de marathon.

Van Lierde, die een tijd van 50:54 (3e) zwom, 4u43:42 (2e) fietste en de marathon in 2u44:45 (1e) uitliep, hield de Fransman Antony Costes (8u35:42) en Wurf (8u39:14) achter zich. Timothy Van Houtem werd de tweede Belg, op een zesde plaats in een tijd van 8u54:47.

"Fantastisch gevoel"

"Zonder te zeggen dat het makkelijk was, want dat is het nooit in zo'n grote proef, kan ik wel stellen dat ik een superdag had en de wedstrijd voor mij zonder problemen verlopen is", aldus Van Lierde. "Ik voelde dat ik goede benen had en was me bewust van mijn capaciteiten. Het blijft een fantastisch gevoel om hier te winnen. Als je de erelijst bekijkt, begrijp je dat dit een mythische proef is. Ik draag mijn overwinning op aan mijn familie, die veel moet opofferen opdat ik aan de top zou kunnen staan. Mijn familie is alles voor mij", vertelde de vijfvoudige laureaat van de Ironman van Nice. Van Lierde is overigens nog steeds recordhouder van de beste tijd in Nice, met een chrono van 8u08:59, gevestigd in 2011.

Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Britse Corinne Abraham, voor de Australische Carrie Lester (9u27:30), de winnares van vorig jaar, en de Française Manon Genet (9u32:34). Abraham zette met 9u11:39 een nieuwe recordtijd neer. Ze verbetert het record van onze landgenote Tine Deckers, eveneens vijfvoudig winnares in Nice, uit 2014 met 42 seconden.