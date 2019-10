Frederik Van Lierde verbetert persoonlijk record in Barcelona, maar stuit wel op sterke Duitser DMM

06 oktober 2019

16u44 0 Triatlon Tweede voor Frederik Van Lierde (40) in de Ironman van Barcelona. Onze landgenoot verbeterde aan het strand in Calella zijn besttijd op de volledige afstand met enkele seconden. Van Lierde kwam na 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen binnen in 7u53:25. De zege ging naar de Duitser Florian Angert.

Geen Ironman van Hawaï in het voorlaatste profjaar van Frederik Van Lierde. Na de ontgoochelingen van de voorbije jaren besliste de West-Vlaming om te mikken op andere wedstrijden. Zo kon hij zich één week voor Bart Aernouts in Hawaï uitleven in de Ironman van Barcelona. Van Lierde startte in Calella met rugnummer één. Een dikke maand na de mindere prestatie op de halve afstand in Nice de ideale gelegenheid om te tonen dat hij op de volledige afstand nog meer dan zijn mannetje staat.

Deed Van Lierde ook. Onze landgenoot kwam na het zwemnummer op een kleine minuut van de eerste groep uit de Middellandse Zee, maar daarna dichtte hij in een mum van tijd het gat met de kop van de wedstrijd. Na een halfuur fietsen sloot Van Lierde op het razendsnelle parcours in Catalonië aan bij de beteren in de wedstrijd. Iets later achtte Florian Angert zijn moment gekomen. De 27-jarige Duitser vertrok en keek niet meer om.

Angert bouwde zijn voorsprong stelselmatig uit en had na 180 kilometer op de fiets ruim zeven minuten voorsprong op Van Lierde, de Nieuw-Zeelander Nicholas Kastelein en de Fransman Sébastien Fraysse. In het eerste deel van de marathon ging Kastelein op en over Van Lierde. Iets later viel de Nieuw-Zeelander terug. Van Lierde - die een constante marathon afwerkte - wist zich zo in de laatste tien kilometer te verzekeren van zijn tweede plaats.

Restte nog de vraag of onze landgenoot zijn persoonlijk record zou kunnen verbeteren. Vorig jaar liet Van Lierde in Texas een besttijd van 7u53:43 optekenen. In Barcelona zou het kantje boordje worden om die tijd te evenaren. Met zijn marathon van 2u48:58 slaagde Van Lierde nét in zijn opzet. De triatleet uit Menen deed zo 18 seconden beter dan vorig jaar en kwam aan in 7u53:25. Angert was op dat moment al 8 minuten binnen. Stenn Goetstouwers werd als tweede Belg negende. Hij kwam binnen op bijna 23 minuten van winnaar Angert.

Tondeur en Heemeryck veroveren zilver in Ironman 70.3 Lanzarote

Gisteren eindigden Alexandra Tondeur en Pieter Heemeryck dan weer als tweede op de Ironman 70.3 van Lanzarote. De atleten moesten in Playa Blanca alleen 90 kilometer fietsen en 21,1 kilometer lopen. Het zwemonderdeel werd geschrapt door de hevige stroming in de Atlantische Oceaan.

Heemeryck legde de afstand af in 3u36:40, alleen de Duitser Frederic Funk (3u35:00) deed beter. Kenneth Vandendriessche maakte als tweede Belg in de wedstrijd het podium vol in 3u41:10. Pierre Balty moest genoegen nemen met de zevende stek. Het seizoen zit er voor Heemeryck nog niet op. Onze landgenoot maakt eind november zijn debuut op de volledige afstand in Cozumel.

Bij de vrouwen won de Britse Emma Pallant in 4u08:14. Alexandra Tondeur pakte het zilver in 4u10:36, voor de Française Jeanne Collonge (4u11:23)alleen 90 kilometer fietsen en 21,1 kilometer lopen. Ook bij hen werd het zwemonderdeel geschrapt door de hevige stroming in de Atlantische Oceaan.