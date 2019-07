Frederik Van Lierde past voor Ironman WK op Hawaï: “Een moeilijke beslissing” AB

05 juli 2019

21u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Triatlon Frederik Van Lierde (40) neemt dit jaar niet deel aan de het Ironman WK op Hawaï. De triatleet wilt zich graag focussen op andere wedstrijden. “Ik heb niet het gevoel dat ik nog veel te bewijzen heb op Hawaï”, zegt hij.

Geen elfde deelname aan het WK Ironman op Hawaï voor Frederik Van Lierde. Een bewuste keuze van de West-Vlaming. “Het is een moeilijke beslissing, maar ik ben in de laatste 18 maanden van mijn carrière en ik moet keuzes maken”, legt hij uit. “Mijn doel is uiteindelijk om nog een aantal Ironman-overwinningen te gaan toevoegen aan mijn palmares. Hawaï op mijn schema zou de zaken alleen maar moeilijker maken omdat je maanden voorbereiding moet opofferen voor die ene dag. Ik won Hawaï in 2013 en momenteel voelt het niet alsof ik daar nog iets te bewijzen heb.”

Hij zal wel deelnemen in Nice, Barcelona en Cozumel. “Voor het eerst in mijn carrière zal ik starten op het WK 70.3. Nice is de gaststad dit jaar en ik kijk er enorm naar uit om op dat parcours mee te doen. Ik wil alleszins de uitdaging aangaan en eens zien waar ik uitkom tegen de beste van de wereld over deze afstand.

“De wedstrijd in Barcelona stond al altijd op mijn ‘to do’-lijst omdat ik die regio in Spanje heel goed ken. Een nieuw avontuur voor mij, maar ik kijk er naar uit om deze wedstrijd uit te proberen. En de Ironman van Cozumel is een fantastische wedstrijd die perfect valt op het einde van het seizoen. Ik won die al eens in in 2016 toen ik na een teleurstellende 10de plaats op Hawaï in laatste instantie toch nog besliste om mee te doen. Nu wil ik eens zien hoe het loopt als ik er mij specifiek op ga gaan voorbereiden.”

