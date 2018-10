Frederik Van Lierde over de grootste ontgoocheling in zijn sportcarrière: “Door die tijdstraf was ik een gebroken man en verloor ik het wedstrijdplezier in Hawaï” DMM

17 oktober 2018

21u08 2 Meer Sport De triatleten keren stilaan huiswaarts na de Ironman van Hawaï. Voor Bart Aernouts wordt het na zijn tweede plaats een leuke thuiskomst, voormalig winnaar Frederik Van Lierde (32ste) verbijt dan weer zijn ontgoocheling. In een bericht op zijn website ordende de West-Vlaming zijn gedachten rond de wedstrijd en zijn tijdstraf.

“Het duurde even voor ik iets op papier kon zetten, sorry daarvoor”, opent Van Lierde (39). “Voor het derde jaar op rij beslisten andere mensen over mijn resultaat op het WK Ironman in Hawaï. Het is mijn tweede blauwe kaart en daarbijhorende tijdstraf van vijf minuten in de laatste drie edities.”

“Ben ik een wieltjeszuiger? Een oneerlijke triatleet? Zoek ik naar oneerlijke voordelen omdat ik niet sterk genoeg ben?”, vraagt Van Lierde zich luidop af. “Wat moeten de mensen nu denken van mij? Op GEEN ENKELE MANIER was ik aan het stayeren. Helaas is er geen enkele manier om deze straf aan te vechten. Ik kan niet protesteren. Niets.”

Lees verder onder de foto

“De dag begon nochtans goed. Met een snelle start kon ik me onmiddellijk voorin de wedstrijd nestelen. Net voor het keerpunt in het zwemmen kon ik de snelste groep niet volgen, maar ik leidde de achtervolging tot aan de wisselzone. Eenmaal op de fiets liet ik die groep meteen achter me. Cameron Wurf volgde ik een aantal kilometer, maar eens op de Queen K Highway was ik op mijn eentje. Ik passeerde de ene na de andere atleet (Rana, McNamee, Chevrot) om de kloof met de kopgroep te dichten.”

“Rond kilometer 50 werd ik ingehaald door Dreitz en Lange (de latere winnaar, red.). Een paar kilometer later verscheen de hoofdscheidsrechter naast me en hij toonde meteen een blauwe kaart voor stayeren. Ik kon niet geloven wat ik zag. Ik was zelfs niet in staat om meteen iets te zeggen of iets te vragen aan de scheidsrechter. Na een paar seconden vertrok hij opnieuw. Ik had toen twee opties. Ofwel ging ik verder en zou ik gediskwalificeerd worden ofwel stopte ik bij de straftent een paar kilometer verderop.”

“Ik koos voor het laatste en hoopte na vijf minuten straftijd meteen mijn goede benen terug te vinden. Helaas vond ik ze niet terug en op de koop toe was ik mijn tot nu toe sterke mentale wedstrijd helemaal verloren. Ik was een gebroken man, die nog steeds het beste van zichzelf probeerde te geven voor de volgende 120 kilometer.”

“Het enige wat ik uiteindelijk nog wilde doen was finishen. Ik had verder geen vechtlust meer. Ik kende flink wat ups en downs in mijn gedachten. Het gevolg was een slechte marathon.”

“Ik kan nu zeggen dat dit niet is waarvoor ik train en leef met mijn entourage. Ik ben het plezier in de wedstrijd op Hawaï enigszins verloren. Gelukkig is er nu wat tijd voor rust en familie. Alle triatleten verdienen dat trouwens na dit seizoen. Gelukkig zijn er voor mij twee mooie dingen om te onthouden: mijn zeges in de Ironman van Nice en de triatlon op en rond Alpe d’Huez.”