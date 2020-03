Frederik Van Lierde neemt op 13 september afscheid van Belgische fans met triatlon in thuisbasis Menen DMM

24 maart 2020

10u55 1 Triatlon Frederik Van Lierde (40) zwaait de Belgische triatlonfans uit op 13 september met een triatlon in thuisbasis Menen. De winnaar van de Ironman van Hawaï in 2013 organiseert een wedstrijd over 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21 km lopen.

Hij moet er in 1995 zijn ogen uitgekeken hebben. Frederik Van Lierde was 16 jaar toen het BK triatlon aan zijn voordeur in Menen passeerde. 25 jaar later wil hij er zijn carrière in schoonheid afsluiten met een gloednieuwe, eigen triatlon. De Sportman van het Jaar 2013 zwaait er zijn fans uit in wat oorspronkelijk de allerlaatste wedstrijd uit zijn carrière moest worden.

Maar toen kwam het coronavirus. Net als in andere sporten zijn ook afgelastingen in het triatlon legio in deze periode. Het is dus goed mogelijk dat de wedstrijd in Menen niet de laatste triatlon uit Van Lierdes carrière wordt. “Ik verwacht dat sommige wedstrijden naar het najaar zullen verschuiven door het coronavirus. Dan kan de triatlon in Menen een leuke aanloop daarnaartoe zijn”, aldus Van Lierde.

De triatlon in Menen wordt sowieso wel de laatste wedstrijd op Belgische bodem voor Van Lierde. “Het evenement vindt plaats op 13 september en gaat over de halve afstand (1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21 km lopen). Het wordt geen gala-wedstrijd of een criterium. Eerder een wedstrijd zoals alle andere, waarin voor sommigen misschien een kans ligt om mij te kloppen op een mooi parcours.

Triatlonfeest

Van Lierde hoopt er een triatlonfeest van te maken. Het idee om een Belgische afscheidstriatlon te houden komt vanuit de stad Menen zelf. De eerste gesprekken dateren van september 2019. “We zwemmen in de Leie, toch wel vrij uniek. Daarna volgen drie rondes op een fietsparcours richting Geluveld. Aankomen gebeurt naast de wisselzone op de piste van het Vaubanstadion. Dat wordt naar mijn mening de mooiste wisselzone van België.”

“Ik hoop dat alles zoals gepland kan doorgaan. In geval dat niet zo is, dan gaan we er alles aan doen om de deelnemers terug te betalen die zich al ingeschreven hebben. Ik hoop dat de mensen enthousiast zijn en dat we ook kunnen rekenen op deelnemers uit Noord-Frankrijk”, aldus Van Lierde, die er ook aan toevoegde dat het de bedoeling is om van de nieuwe wedstrijd een vaste afspraak op de kalender te maken.

Blijft wel nog de vraag welke richting het nu moet uitgaan in zijn laatste jaar als triatleet. Van Lierde sprak drie jaar geleden al het plan uit om in 2020 af te zwaaien als topsporter. Hij wil zich aan dat plan houden, deels omdat hij als lid van Defensie in 2021 aan een opleiding als onderofficier begint. Van Lierde wil na zijn carrière andere topsporters binnen het leger begeleiden.

Wat met Ironman Nice?

Rest wel nog de vraag of de absolute kers op de taart er komt? Van Lierde mikt in zijn laatste seizoen op een zesde recordoverwinning in de Ironman van Nice. Die wedstrijd vindt normaal plaats op 14 juni, maar dreigt door de coronamaatregelen in het water te vallen. “Het is geen obsessie, maar het is wel het grootste doel van mijn laatste jaar.”

“Ik had alles goed gepland, maar aan deze omstandigheden kan niemand iets doen. Ik ga er niet vanuit dat we voor juni wedstrijden zullen hebben. Gelukkig kan ik qua training niet klagen. Het leger heeft zwemfaciliteiten voorzien voor topsporters. Bovendien ben je het als langeafstandsatleet ook wel gewoon om een lange periode zonder competitie te overbruggen. Eenzaam en alleen trainen zijn zaken die ons niet vreemd zijn.”

“Zelf heb ik geen contact met de organisatie van Nice. Bij Ironman France moeten ze ook afwachten, want de overkoepelende organisatie wordt vanuit de VS gestuurd. Het is dag per dag afwachten. Het probleem is dat ik nu geen échte eindwedstrijd voor ogen heb. Dat is de ‘ambetantigheid van de situatie’. Maar goed, er zijn op dit moment veel ergere dingen in de wereld.”

