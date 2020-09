Frederik Van Lierde klaar voor zijn ‘Last Dance’: “Nog één keer meedoen met de besten, dat is het mooiste wat er is” DMM

11 september 2020

06u20 2 Triatlon Het einde is nu écht nabij. Dit weekend trekt Frederik Van Lierde (41) zich zondagochtend rond de klok van acht nog een allerlaatste keer op gang als triatleet. Daarna is het onherroepelijk voorbij. “Ik heb 20 jaar de wereld rond gereisd, het wordt speciaal om nu voor eigen volk mijn laatste wedstrijd te mogen doen.”

1,9 kilometer zwemmen in de Leie, 90 kilometer fietsen op de laatste kilometers van het parcours dat we jaarlijks in Gent-Wevelgem terugzien en dan eindigen met een halve marathon in Menen. Het heeft er door de coronacrisis even benard uit gezien, maar Frederik Van Lierde kan komende zondag op zijn 41ste dan toch op een passende manier afscheid nemen van de sport die hem alles heeft gegeven.

“Ik heb mezelf het hele jaar door verzorgd. Ik ben goed in vorm geweest en heb gepiekt naar wedstrijden, maar die gingen dan niet door. Dat was mentaal uiteraard niet leuk”, vertelt de laatste Belgische winnaar van de Ironman Hawaï (2013). “De eerste triatlons werden tijdens de lockdown afgelast. Ik wist meteen dat mijn voorjaar voorbij was. Daarna richtte ik me op Embrun en Nice, maar ook die wedstrijden gingen niet door. Dat waren twee grote dompers.”

Het internationale afscheid kwam er vorige week in Frankrijk met de 70.3 Ironman in Les Sables d’Olonne. “Ik had graag in Nice gestopt op 11 oktober, maar het is eigenlijk leuk en speciaal dat alles nu in z'n plooi valt en mijn Belgisch afscheid ook mijn laatste triatlon wordt. Het is tof dat dit kan en mag. Het zal speciaal zijn om in mijn eigen gemeente voor eigen volk nog een laatste triatlon af te werken.”

Van Lierde werkte nog nooit een wedstrijd in zijn thuisstad af. Ooit was Menen in 1995 het decor van het BK triatlon. “Dat zijn mijn vroegste herinneringen aan triatlon. Er zijn er een paar bij van toen die nu meedoen. Los daarvan mogen we best trots zijn op het deelnemersveld”, zegt Van Lierde. Met onder meer Bart Aernouts, Pieter Heemeryck en Kenneth Vandendriessche staan Belgen met internationale allures aan de start.

“Het zal topsport van de bovenste plank zijn. Alles wat België aan goeie triatleten heeft, komt zondag aan de start. Ik verwacht geen cadeaus en vraag dat ook niet. Ik wil een mooie en faire wedstrijd. Hard tegen hard. Ik ga er alles aan doen, maar voor mij is het geen absolute noodzaak om te winnen. Ik wil genieten, goed presteren en alles in mij opnemen wat die dag gaat gebeuren.”

Een zondagswandeling wordt het dus niet. Het is altijd Van Lierdes doel geweest om op het allerhoogste niveau afscheid te nemen van zijn sport. “Ik ging ooit naar het NaTourcriterium in Diksmuide kijken. Daar vond ik niets aan. Het is mooier voor iedereen als het een echte wedstrijd wordt. De anderen mogen me dus zeker pijn doen. Meedoen met de besten, dat is het mooiste dat er is. Ik hoop dat het zondag ook zo zal gaan.”

Speciaal wordt het sowieso. Er is niet alleen een looppassage dwars door de fabriek van hoofdsponsor Decospan, er zijn ook de coronarestricties. Zo worden op de wisselzone rond de site Vauban enkel genodigden met mondmasker toegelaten. Langs de weg mag er wel gesupporterd worden, met respect voor de coronamaatregelen. Op de profs na nemen de ruim 500 deelnemers een ‘rolling start’ met telkens vijf seconden tussen.

“Ik heb 20 jaar de hele wereld rond gereisd, nu is het voor velen een kans om mij eens van dichtbij aan het werk te zien. Je voelt hier ook dat er iets op til is. De stad heeft alles tot in de puntjes verzorgd. Ik krijg nu al een speciaal gevoel als ik hier rondrijd met de fiets. De nadarhekken staan al enkele dagen klaar. Iedereen die ook maar iets aan mijn carrière heeft bijgedragen zal er zijn. Ik kijk er echt naar uit”, zegt Van Lierde.

Van Lierde begint volgend jaar aan een opleiding bij Defensie. In het najaar wordt hij er dan verantwoordelijk voor de begeleiding van topsporters. “Of ik klaar ben om te stoppen? Absoluut, eind 2017 heb ik beslist om nog drie seizoenen door te gaan. Ik ben content met alles wat ik sindsdien nog gepresteerd heb. Het feit dat ik dit jaar nog twee wedstrijden kan doen, is ook beter dan niets. Ik heb er zo wel vrede mee.”

“Het leven gaat ook verder. Ze zullen me maandag misschien niet in het zwembad zien, maar ik blijf fietsen en lopen. Of het zondag emotioneel wordt? Ik zal me in de eerste plaats proberen focussen op de wedstrijd. (lacht) Als je al staat te wenen bij de start, is het ook geen zicht. Natuurlijk zal het speciaal zijn als de speaker mij een laatste keer naar de meet zal roepen. Ik zal me proberen sterk houden, maar kan niets beloven.”

Meer informatie over de laatste triatlon van Frederik Van Lierde op: www.decospantriatlonmenen.be

Het palmares van Van Lierde

- WK Ironman Hawaï: 2013 (+ 3de plaats in 2012, 8ste plaats 2014, 10de plaats 2016)

- Ironman van Frankrijk (Nice): 2011, 2012, 2013, 2017 en 2018

- Ironman van Zuid-Afrika: 2015

- Ironman Mexico: 2016

- Ironman Lanzarote: 2019

- Ironman 70.3 Les Sables d’Olonne: 2019

- Ironman 70.3 Vichy: 2017

- Ironman 70.3 Turkije: 2015

- Ironman 70.3 Zuid-Afrika: 2011

- BK halve afstand: 2010

- EK lange afstand: 2007

Lees ook:

Pieter Heemeryck op het podium, Frederik Van Lierde negende in laatste internationale triatlon: “Ik heb ervan genoten”

Frederik Van Lierde boos nu gedroomd internationaal afscheid in het water valt: “Als je dan de beelden van de Dauphiné ziet, word je kwaad”