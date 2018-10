Frederik Van Lierde, dag op dag vijf jaar na zijn overwinning op de Ironman in Hawaï: "Misschien zeg ik wel: 'merci en au revoir'" 10 DEELNAMES, 10 LESSEN FREDERIK VAN LIERDE SLUIT NIET UIT DAT ELFDE KEER HAWAÏ ZIJN LAATSTE IS Dries Mombert

12 oktober 2018

07u45 0 Meer Sport Hij start morgen met rugnummer elf aan zijn elfde Ironman in Hawaï. Frederik Van Lierde (39) wil nog één keer schitteren aan de andere kant van de wereld. Daarna is het misschien wel genoeg geweest. Een alternatief carrièreoverzicht aan de hand van tien lessen uit het verleden.

LES 1: ACCLIMATISEREN

2008 Opgave

"Besefte meteen dat Hawaï iets anders was"

"2008 was mijn eerste jaar in het Ironman-circuit. Ik kwalificeerde me voor Hawaï met een tweede plaats in Nieuw-Zeeland. Vijf weken van tevoren reisde ik af naar Kona, maar dat was veel te vroeg. Het plan was om er een gezinsuitstap van te maken en ter plaatse nog bij te trainen, maar ik heb het klimaat in Hawaï toen zwaar onderschat. Ik ging op training een paar keer over de schreef door de hitte en de luchtvochtigheid, vulde mijn reserves niet genoeg aan en betaalde dat cash in de wedstrijd. Het ging gewoon niet meer. Na één uur lopen in de marathon was ik kapot. Helemaal gecrasht. Ik had ook fouten gemaakt in mijn voeding. Toen besefte ik meteen dat Hawaï door de specifieke omstandigheden iets anders was. Ik was me daar de eerste keer nog niet helemaal van bewust."

