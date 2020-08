Frederik Van Lierde boos nu gedroomd internationaal afscheid in het water valt: “Als je dan de beelden van de Dauphiné ziet, word je kwaad” DMM

14 augustus 2020

18u46 2 Triatlon Streep door de Ironman van Nice. Het gedroomde internationale afscheid van Frederik Van Lierde valt zo helemaal in het water. De laatste Belgische winnaar van de Ironman in Hawaï accepteert de beslissing, maar heeft er weinig begrip voor. “Wie vandaag de finish in de Dauphiné zag, weet dat er met twee maten en gewichten wordt gewerkt.”

Hij won er vijf keer en wou er in zijn laatste jaar als proftriatleet een gooi doen naar het ultieme zegerecord. Helaas gaat de Ironman van Nice door de coronapandemie niet door. Het gemeentebestuur van de Zuid-Franse stad besliste om sportevenementen met meer dan 300 personen af te gelasten. Bijzonder zuur voor Frederik Van Lierde (41), die zijn teleurstelling niet wegsteekt.

“Ik had dit nieuws niet verwacht. Toch zeker niet vandaag. Er was morgen een vergadering gepland door de organisatie om de mogelijkheden te bekijken, maar nu heeft het stadsbestuur dus meteen beslist om de Ironman niet te laten doorgaan”, zegt Van Lierde aan onze redactie. De Ironman van Frankrijk zou normaal plaatsvinden op 11 oktober in Nice. De start van de Tour op 29 augustus kan er tot nader order wel doorgaan.

Twee maten

“Ik weet dat een peloton uit 180 man en niet uit 300 renners bestaat, maar als je vandaag de finish van de Dauphiné zag, dan zie je ook honderden of duizenden mensen dicht opeen gepakt aan de kant van de weg staan bij de finish. Ik wil zeker niet zeggen dat we moeten stoppen met voetballen of koersen voor het triatlon, maar ik word boos als ik zie dat er met twee maten en twee gewichten wordt gewerkt”, aldus Van Lierde.

Eerder deze maand zag de West-Vlaming ook al de Embrunman uit zijn programma wegvallen. Daar had de organisatie voldoende maatregelen genomen en het aantal deelnemers beperkt, maar toen gooide de prefect van het département Hautes-Alpes roet in het eten. Met de 70.3 Ironman in Sables d’Olonne (6 september) en zijn eigen afscheidstriatlon in Menen (13 september) resten Van Lierde nu nog amper twee doelen.

Can someone explain me please? 🤷‍♂️😤 pic.twitter.com/PBK5Ykhp3U Frederik Van Lierde(@ fvanlierde) link

“Om het cru te zeggen: ik heb dit jaar nog niet kunnen werken. Mijn inkomen hangt voor een deel af van mijn prestaties en die zijn er nu niet. Het coronavirus is er nu eenmaal, maar dan is het heel teleurstellend om te zien dat een Ironman niet kan doorgaan op een plaats waar de Tourstart wél kan plaatsvinden. Het is niet alleen jammer voor mij, maar ook voor andere atleten en mensen die een heel jaar bezig zijn om zo’n evenement op touw te zetten.”

De enige troost, zegt Van Lierde, is dat er duidelijkheid is en dat hij nu twee maanden op voorhand al een kruis kan maken over de Ironman van Nice. Zeker in een sport waarbij atleten lang trainen om te pieken naar één doel. “Hadden ze gewacht tot de week voordien, dan was het helemaal belachelijk geweest. Ze hebben recent een oproep gedaan aan de bevolking in Nice om zich te laten controleren, vandaar dat er plots meer coronagevallen zijn.”

Afscheid in Menen

De 70.3 Ironman in Sables d’Olonne (ook in Frankrijk) kan voorlopig wel doorgaan. “Daar is de coronatoestand een stuk beter”, aldus Van Lierde. “En dan rest er nog Menen, dat wordt nu mijn allerlaatste triatlon. Ik ben nauw betrokken bij de organisatie en voorlopig kunnen we alle maatregelen treffen opdat alles kan plaatsvinden. Die wedstrijd moét gewoon doorgaan. Desnoods spring ik alleen in het water en leg ik de afstanden in m’n eentje af.”

Zijn programma omgooien en ergens anders een laatste internationale triatlon of Ironman afleggen, ziet Van Lierde niet zitten. “Neen, ik ga geen wedstrijd zoeken om er een te zoeken. Degene die dit jaar op mijn programma stonden, waren er waarmee ik een emotionele band had. Liever stoppen met de mensen om me heen die mij dierbaar zijn, dan ergens alleen aan de andere kant van de wereld.”

Van Lierde won de Ironman van Nice in 2011, 2012, 2013, 2017 en 2018. Vorig jaar werd hij er eind juni derde. De Menenaar had enkele jaren geleden al aangekondigd dat 2020 zijn laatste jaar als proftriatleet zou worden. Ondanks het coronavirus houdt hij vast aan die planning, in 2021 wordt Van Lierde topsportcoördinator bij Defensie. “Maar eerst dus nog een keer alles geven in Menen. Die wedstrijd moét doorgaan.”

