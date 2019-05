Frederik Van Lierde beleeft onvergetelijke 40ste verjaardag met zege in Ironman Lanzarote: “Héél mooi om hier te winnen” DMM

25 mei 2019

16u55 48 Triatlon Frederik Van Lierde heeft zichzelf op een onvergetelijk verjaardagscadeau getrakteerd. De West-Vlaming - vandaag 40 jaar oud - won de Ironman in Lanzarote. Voor Van Lierde is het zijn 9de overwinning op een volledige Ironman. Christian Kramer en Aguayo Muñoz werden tweede en derde. Diego Van Looy werd als tweede landgenoot 5de.

De Ironman van Lanzarote wordt samen met die van Hawaï als de zwaarste triatlon ter wereld beschouwd. Terrein ook waar de Belgen thuis zijn. Sinds het ontstaan van de wedstrijd in 1992 ging de overwinning vier keer naar een landgenoot. Dirk Van Gossum won in 2000, Bert Jammaer in 2008 en 2009, Bart Aernouts in 2017. Met Frederik Van Lierde vandaag dus zege nummer vijf voor ons land in Lanzarote.

Voor de West-Vlaming was het nochtans zijn allereerste beurt op het Canarische Eiland. Uitgerekend op zijn 40ste verjaardag begon Van Lierde vanochtend om 6u plaatselijke tijd aan zijn 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 41,2 kilometer lopen. De zwempartij (50'25") in de Atlantische Oceaan verliep uitstekend voor Van Lierde. Hij kwam als derde uit het water en leidde op dat moment de eerste groep. Enkel de Duitser Andreas Raelert en een snel gestarte Spanjaard begonnen nog eerder aan het fietsen.

Daarin werkte Raelert zich in heel winderige omstandigheden los van de rest. Van Lierde trok samen met de Sloveen Jaroslav Kovacic in de achtervolging. De drie bouwden hun voorsprong op de rest met onder meer titelverdediger Degasperi uit. Halverwege het fietsen nam Van Lierde vol over van Raelert, die met mechanische pech af te rekenen kreeg. Onze landgenoot leek even uit te lopen, maar bij de wissel was alles zo goed als te herdoen. Van Lierde deed over zijn 180 kilometer fietsen 5u01'22".

De sterk opgerukte Christian Kramer vervoegde na de wissel Kovacic en Van Lierde voor de start van de marathon. Hij nam in het eerste deel zelfs over. Dat kostte Kovacic de kop, terwijl Van Lierde zich beperkte tot volgen. Onze landgenoot bleef de Duitser in het oog houden om uiteindelijk even over halverwege toe te slaan. Van Lierde ging voorbij Kramer en nam stelselmatig meer voorsprong.

Na een marathon van 2u53'23" mocht Van Lierde met meer dan vier minuten voorsprong beginnen vieren. Een 40ste verjaardag om niet snel te vergeten. De triatleet uit Menen voltooide zijn Ironman in 8u51'16". Lanzarote kleurt dankzij Van Lierde - en Diego Van Looy (5de) - opnieuw Belgisch. Met zijn overwinning is onze landgenoot ook geplaatst voor het WK Ironman begin oktober in Hawaï, al is het nog niet helemaal zeker of Van Lierde daar zal deelnemen. Hij mikt in eerste instantie op een zesde recordzege in Nice eind juni. Daarna hakt hij de knoop voor Hawaï door.

“De voorbije drie jaar liep het telkens mis in Hawaï. De vraag is of het voor mij nog zin heeft om een half jaar op te offeren om daar top tien of vijf te halen. Winst wordt moeilijk, dus kan ik er als ex-wereldkampioen eigenlijk nog weinig gaan doen. Dan wil ik in de twee jaar die mij nog resten nog liever een paar grote wedstrijden winnen”, aldus Van Lierde.

8:51:16 - @fvanlierde takes #IMLanzarote ! Congrats, perfectly executed: 50:25 swim / 5:01:32 bike / 2:50:23 run pic.twitter.com/xjXTvGyH2W IRONMANLive(@ IRONMANLive) link

Van Lierde: “Wil graag nog enkele mooie wedstrijden winnen”

“Ze zeggen dat Lanzarote de zwaarste triatlon ter wereld is, laten we dat maar eens ondervinden”, vertelde Van Lierde vooraf. Onze landgenoot kreeg het niet cadeau met de snel fietsende Raelert en de sterk lopende Kramer, maar uiteindelijk kon hij toch met bijna vijf minuten voorsprong winnen. “Elk jaar één Ironman winnen is al mooi, dat is een doel op zich. Het is geleden van Nice vorig jaar dat ik won, dit doet dus veel deugd. Ik ben blij dat ik dit jaar voor Lanzarote koos.”

“Eens je wereldkampioen bent geworden in Hawaï wordt het er niet altijd makkelijker op om te winnen. Er is altijd een bepaalde druk en iedereen verwacht dat je wint. In die zin kwam niemand me hier vragen of ik blij zou zijn met een top vijf of tien. Het was een harde triatlon, maar door mijn wedstrijdaanpak en ervaring kon ik vandaag winnen. Ik zat eigenlijk de hele dag waar ik moest zitten. Alles wat vooraf gepland was, lukte goed om uit te voeren.”

“In de marathon was Kramer sterk gestart. Ik moest slim zijn en wachten. Al wist ik dat ik hem ook geen drie minuten kon geven. Ik hield hem dus in mijn gezichtsveld. Halverwege het lopen heb ik dan mijn move gemaakt. Zo kon ik de overwinning binnenhalen. Ik zet dit jaar alles op Nice, maar het is natuurlijk ook héél mooi om hier te winnen. Ik ben nu gekwalificeerd voor Hawaï en zal mijn slot zeker opnemen, maar ik beslis pas begin juli of ik er ook effectief aan de start zal staan.”

“Hawaï nog net iets zwaarder”

Of Lanzarote nu ook effectief de zwaarste triatlon ter wereld is, wilden we nog weten. “Alles bij elkaar zet ik Hawaï toch nog net iets hoger. Het fietsparcours is er wel iets minder zwaar. Hier was er veel wind en op sommige klimmetjes reden we maar 16-17 kilometer per uur. Daar staat tegenover dat het op Hawaï nog net dat tikkeltje harder gaat. En dat de allerbesten er in hun beste vorm tegen elkaar strijden. Frodeno en Lange zijn hier inderdaad niet, maar zij kunnen ook niet overal zijn. Bovendien probeerde Frodeno het hier enkele jaren geleden en hij kwam ook niet verder dan een tweede plaats.”

“Het is ook niet dat het hier in Lanzarote de minsten waren. Raelert en Degasperi gaan al jaren mee. En er is een nieuwe generatie met bijvoorbeeld Kramer. Kovacic was zelfs derde op het WK lange afstand en Aguayo Muñoz is zo’n nieuwe gast die het hier in zijn eerste volledige Ironman meteen al waar maakt. Dat ik me op mijn 40ste staande kan houden in die nieuwe generatie en nog kan winnen, dat geeft me wel vertrouwen. Zeker naar Nice toe.”

Van Lierde wil er op 30 juni een gooi doen naar een zesde overwinning. Dat zou een record zijn. “Mijn aanloop naar die wedstrijd is dit jaar anders met nu Lanzarote en Sables d’Olonne binnen drie weken. Het wordt belangrijk om goed te recupereren tussenin en zo nog enkele procentjes vorm te winnen. In de vorige jaren deed ik in deze periode geen wedstrijden en ging ik vaak op trainingskamp. Mijn laatste wedstrijdvoorbereidingen zullen nu gewoon thuis in Menen gebeuren. Ik heb mijn hoogtetent, dus een hoogtestage kan ik simuleren. Het is eens iets anders. We zullen zien of het lukt, maar ik denk dat het experiment al goed gestart is hier met winst in Lanzarote.”