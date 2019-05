Frederik Van Lierde beleeft onvergetelijke 40ste verjaardag met overwinning in Ironman Lanzarote DMM

25 mei 2019

16u55 0 Triatlon Frederik Van Lierde heeft zichzelf op een onvergetelijk verjaardagscadeau getrakteerd. De West-Vlaming - vandaag 40 jaar oud - won de Ironman in Lanzarote. Voor Van Lierde is het zijn 9de overwinning op een volledig Ironman. Christian Kramer en Aguayo Muñoz werden tweede en derde.

De Ironman van Lanzarote wordt samen met die van Hawaï als de zwaarste triatlon ter wereld beschouwd. Terrein ook waar de Belgen thuis zijn. Sinds het ontstaan van de wedstrijd in 1992 ging de overwinning vier keer naar een landgenoot. Dirk Van Gossum won in 2000, Bert Jammaer in 2008 en 2009, Bart Aernouts in 2017. Met Frederik Van Lierde vandaag dus nummer vijf.

Voor de West-Vlaming was het nochtans zijn allereerste beurt op Lanzarote. Uitgerekend op zijn 40ste verjaardag begon Van Lierde vanochtend om 6u plaatselijke tijd aan zijn 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 41,2 kilometer lopen. De zwempartij (50'25") in de Atlantische Oceaan verliep uitstekend voor Van Lierde. Hij kwam als tweede uit het water en leidde op dat moment de kopgroep. Enkel een snel gestarte Spanjaard begon nog eerder aan het fietsen.

Daarin drie triatleten die zich loswerkten van de rest. De Duitser Andreas Raelert en de Sloveen Jaroslav Kovacic gingen er samen met Van Lierde vandoor in heel winderige omstandigheden. De drie bouwden hun voorsprong op de rest met onder meer titelverdediger Degasperi uit. Halverwege het fietsen nam Van Lierde vol over van Raelert, die met krampen af te rekenen kreeg. Onze landgenoot leek even uit te lopen, maar bij de wissel was alles zo goed als te herdoen. Van Lierde deed over zijn 180 kilometer fietsen 5u01'22".

De sterk opgerukte Christian Kramer vervoegde na de wissel Kovacic en Van Lierde voor de start van de marathon. Hij nam in het eerste deel zelfs over. Dat kostte Kovacic de kop, terwijl Van Lierde zich beperkte tot volgen. Onze landgenoot bleef de Duitser in het oog houden om uiteindelijk even over halverwege toe te slaan. Van Lierde ging voorbij Kramer en nam stelselmatig meer voorsprong.

Na een marathon van 2u53'23" mocht onze landgenoot met meer dan vier minuten voorsprong beginnen vieren. Een 40ste verjaardag om niet snel te vergeten. De Ironman van Lanzarote kleurt dankzij Van Lierde opnieuw Belgisch. Zijn eindtijd nog? 8u51'16".