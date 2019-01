Frédéric Caudron vloert Eddy Merckx en is negende keer Belgisch kampioen driebanden XC

13 januari 2019

17u58

Bron: Belga 0 Meer Sport Frédéric Caudron heeft zich in Blankenberge voor de negende keer in zijn carrière tot Belgisch kampioen driebanden gekroond. De nummer twee van de wereld nam in de finale met 40-27 de maat van 's wereld nummer drie Eddy Merckx. Hij nam daarmee revanche voor de nederlaag die hij vorig jaar leed. De uitslag was toen exact dezelfde, 40-27, maar dan in het voordeel van Merckx.

In de wedstrijd om het brons nam Eddy Leppens (UMB-16) met 40-33 de maat van Roland Forthomme (UMB-22). In de halve finales had Caudron Leppens met 40-20 uitgeschakeld en won Merckx met dezelfde score van Forthomme.

Caudron veroverde de nationale driebandtitel eerder in 1994, 1996, 1997, 2003, 2005, 2007, 2016 en 2017. Op Caudrons palmares prijken ook nog 21 Belgische titels in het bandstoten, 19 in het kader 47/1, 13 in het kader 47/2, 22 in het kader 71/2, 4 in het vrijspel, 2 in de triatlon en 1 in de pentatlon.

"The Extraterrestrial" heeft nu in totaal 91 Belgische titels op zijn palmares, een absoluut record. Biljartlegende Raymond Ceulemans moet het met 61 stuks stellen. Caudron verzamelde ook al vijftien Europese en twaalf wereldtitels. In het driebanden was hij individueel twee keer Europees en drie keer wereldkampioen.

Neskutečné výkony na belgickém mistrovství.

Frédéric Caudron získává 9. národní titul v trojbandu, celkem již 91.

Ve finále porazil Merckxe 40:27 na 12 náběhů.

Caudron zahrál GP 2,592, Merckx 2,427.

Frédéric hrál dnes ze 3. partií průměr 3,333 !!

Výsledky https://t.co/6nK9cFHQIL pic.twitter.com/TQLEIsG3Z5 Libor Bača(@ karambolzizkov) link