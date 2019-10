Exclusief voor abonnees Freddy De Kerpel na overlijden van bokser Patrick Day: “Wanneer je aan de dood denkt in de ring, is het afgelopen” Niels Vleminckx

17 oktober 2019

17u16 0 Bokssport De Amerikaanse bokser Patrick Day (27) is gestorven na de klappen die hij kreeg in de ring. Een drama. Ook voor de man die de fatale slag toediende.

Zondagavond, Los Angeles, ronde tien bij de superweltergewichten. Charles Conwell, in 2016 nog aanwezig op de Olympische Spelen, pakt uit met een combinatie van vijf stoten, pal in het gezicht van tegenstander. Patrick Day struikelt achteruit en stort in mekaar. Meteen is duidelijk dat het geen gewone knock-out is. Artsen snellen naar de ring. Een ambulance brengt Day naar het ziekenhuis. Vier dagen ligt de 27-jarige Amerikaan er in een coma, maar de schade aan zijn hersenen is onherstelbaar. Woensdagnacht sterft de Amerikaan in het bijzijn van zijn familie en dichte vrienden.

