Franstalige atletiekbond start intern onderzoek na Thiam-incident op EK in Berlijn YP

19 maart 2019

21u33

De Franstalige atletiekbond (LBFA) start een intern onafhankelijk onderzoek naar het incident met Nafissatou Thiam op het EK atletiek afgelopen zomer in Berlijn. Dat liet de federatie vandaag weten. Als gevolg van de zaak-Thiam is ook de algemene vergadering, voorzien voor aanstaande zaterdag, uitgesteld.

Nafi Thiam kwam eind februari met een verhaal naar buiten over haar gouden zevenkamp in Berlijn. De Belgische atletiekbond (KBAB) zou ermee gedreigd hebben haar uit competitie te nemen, omdat ze het logo van sponsor Tempo-Team tijdens het EK niet zichtbaar droeg. Haar club RFCL uit Luik riep nadien op om een intern onderzoek binnen de atletiekbond te voeren, om te weten wie er achter de dreigementen aan het adres van Thiam zat.

De Franstalige vleugel van de atletiekbond (LBFA) gaat nu in op de vraag om een onderzoek. "Op vraag van verschillende clubs heeft de raad van bestuur unaniem beslist een intern onafhankelijk onderzoek te starten naar de ontwikkelingen tijdens de zevenkamp van mevrouw Thiam (sic)", klinkt het in een mededeling. "In het kader daarvan heeft de raad van bestuur ook besloten om de algemene vergadering van aanstaande zaterdag uit te stellen tot eind mei of begin juni, wanneer de resulaten van het onderzoek gekend zullen zijn.”