Franstalige atletiekbond haalt uit: "Onmogelijk nog met Jacques Borlée samen te werken"

07 maart 2019

21u57

De Franstalige Atletiekbond (LBFA) heeft in een persbericht uitgehaald naar coach Jacques Borlée, die "hallucineert". Er wordt de bondscoach van de Belgian Tornados "blasfemie" verweten en zijn "luxe-uitgaven" op kosten van de federatie worden te grabbel gegooid. "Het is onmogelijk geworden nog samen te werken met Borlée als trainer van de federatie", klinkt het.

De LBFA ziet het persbericht als een recht van antwoord op de commentaren van vader Borlée afgelopen week in de kranten. Die nam woorden als "terreur" en "dictatuur" in de mond als het ging over de atletiekbond. Hij krijgt nu een koekje van eigen deeg: "De lynchpartij moet stoppen", laat de LBFA weten. "Borlée zou beter voor eigen deur vegen in plaats van ons amateurisme te verwijten. Zijn beweringen over niet-uitbetaalde premies zijn totale leugens."

Om aan te tonen dat Borlée zelf niet altijd volgens het boekje handelt, komt de LBFA met onthullingen over zijn uitgaven. "Een VISA-kaart van de LBFA, betaald met publiek geld, gebruikte hij voor luxe-uitgaven. Zo huurde hij een BMW voor 2.345 euro en vloog hij voor twee dagen over en weer naar de VS voor 5.445 euro."

De LBFA wil ook benadrukken dat de familie Borlée niet kan klagen over financiële ondersteuning. "Kevin, Jonathan en Dylan Borlée hebben een profcontract. Jacques krijgt als zelfstandige een maandelijkse som van 7.500 euro. In totaal kreeg de familie Borlée al meer dan twee miljoen euro overheidssteun. Blijkbaar is het doel van Jacques Borlée om overheidsgeld te privatiseren voor eigen rekening. De belastingbetaler is voor hem een melkkoe die zijn uitgaven moet opvangen."

De conclusie luidt dat er niet meer kan worden samengewerkt met Borlée. "Hoe moeten we verderwerken met iemand die bewust en onophoudelijk de federatie ondermijnt en in diskrediet brengt? Het is onmogelijk geworden nog samen te werken met Jacques Borlée als trainer of coach van de federatie." Betekent dat dan dat Borlée niet langer bondscoach is van de 4x400 meter? "Dat moet nog blijken", verduidelijkt Christian Maigret, sportief directeur van de LBFA. "Daarover beslist de Belgische atletiekbond, en dit persbericht gaat enkel uit van de Franstalige vleugel."