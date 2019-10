Fransman die Bashir Abdi van Europese titel hield, wordt verdacht van dopinggebruik LPB

03 oktober 2019

17u18

Bron: afp/belga 0 Atletiek De Duitse publieke omroep ARD, een voorloper in het onthullen van dopingpraktijken in de sport, heeft forse beschuldigingen geuit aan het adres van de Fransman Morhad Amdouni, Europees kampioen op de 10.000 meter. Amdouni, die niet aanwezig is op het WK in Doha, zou de voorbije twee jaar verboden middelen hebben gebruikt. De Fransman werd vorig jaar op het EK in Berlijn Europees kampioen voor onze landgenoot Bashir Abdi.

"Onze redactie 'doping' van ARD heeft sterke aanwijzingen tegen Amdouni", liet ARD weten op haar website, vooraleer in de namiddag een reportage over het thema uit te zenden. "Tijdens ons onderzoek is één van onze informateurs met de dood bedreigd door de entourage van Amdouni, indien hij zou praten met journalisten."

ARD bevestigde in het bezit te zijn van een reeks WhatsApp-berichten, waarin een verkoper van verboden producten - EPO en groeihormonen worden geciteerd - beweert nog een betaling te goed te hebben van de Franse atleet. De Duitse omroep lijst ook een aantal 'vreemde' gedragingen op, die volgens hen van Amdouni een 'potentiële dopingverdachte' maken. Zo zijn zijn trainingsplekken altijd geïsoleerd, neemt hij sinds 2017 slechts zeer zuinig deel aan competitie en tot slot verliet hij Qatar vorige week net voor het WK er zou starten.

Officieel zei Amdouni af voor het WK met een blessure. "Die timing is zeer vreemd", aldus ARD. Even voordien had ARD een interviewaanvraag ingediend bij de Franse federatie om hem te confronteren met de dopingbeschuldigingen aan zijn adres. "Hij moet geweten hebben dat er naar hem, en zijn entourage, onderzoek gedaan werd.” Amdouni weigerde de interviewaanvraag, waarop journalisten een lijst van zestien vragen achterlieten in de brievenbus van zijn woning in de Parijse banlieue. "Hierop antwoordde hij slechts met een korte mail, in het Frans en in het Duits, waarin hij geen antwoorden geeft op onze vragen. Hij geeft aan elke foute interpretatie te willen vermijden en spreekt van ongegronde beschuldigingen tegen zijn persoon.”