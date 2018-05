Fransman Calbry nieuwe coach Belgische handbalmannen Sven Van Londersele

22 mei 2018

De Fransman Arnaud Calbry (43) is de nieuwe trainer van onze nationale handbalploeg. Hij volgt zijn landgenoot Yérime Sylla op, die na de gemiste barrages voor het WK 2019 zijn ontslag indiende.

In de zoektocht naar een nieuwe bondscoach kwam de Belgische handbalbond (KBHB) dus opnieuw bij een Fransman uit. Hij zal zijn job als bondscoach combineren met zijn huidige taken als sportief directeur en assistent-trainer bij het Franse Duinkerke. Bij de KBHB zijn ze alvast zeer lovend over de nieuwe oefenmeester. "Met Calbry verwelkomen we een talentvolle trainer, met internationale ervaring als speler én coach", zegt Piet Moons, voorzitter van de KBHB. "Ik ben ervan overtuigd dat hij de nationale ploeg naar een hoger niveau zal brengen."

De eerste officiële wedstrijd van Calbry volgt eind oktober, wanneer de Red Wolves naar Servië trekken voor een EK-kwalificatiematch.