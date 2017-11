Franse skiër David Poisson komt om tijdens training Redactie

21u17

Bron: Belga 1 AFP Meer Sport De Franse skiër David Poisson is vandaag tijdens een training in het Canadese skiresort Nakiska (Alberta) om het leven gekomen. Dat meldt de Franse skifederatie. Poisson was 35 jaar. In februari wou hij in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang aan zijn derde Winterspelen deelnemen.

Poisson (°31 maart 1982) was vooral een specialist in de afdaling. In die discipline veroverde hij in 2013 brons op het wereldkampioenschap in het Oostenrijks Schladming. Op de Spelen van 2010 in Vancouver werd hij zevende in de afdaling, vier jaar later in Sochi zestiende in de afdaling en zeventiende in de super-G. Eén keer stond hij na een wereldbekerwedstrijd op het podium, als derde. Dat was in 2015 na de afdaling in het Italiaanse Santa Caterina. Met een vijftiende plaats behaalde hij in 2013 zijn beste eindresultaat in de Wereldbeker afdaling, in de Wereldbeker alpijns skiën was een vijftigste plaats datzelfde jaar zijn hoogste eindrangschikking.