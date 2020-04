Franse minister van Sport: “Als Frankrijk uit lockdown gaat is sport geen prioriteit” MXG

23 april 2020

00u29 0 Sport Wanneer Frankrijk uit lockdown gaat, zal sport daarbij geen prioriteit zijn. “Dat is duidelijk”, verklaarde de Franse minister van Sport Roxana Maracineanu woensdag aan Eurosport. “Sport is op dit ogenblik geen prioriteit in onze samenleving. Het is alleszins niet prioritair bij de beslissingen die onze regering zal nemen.”

“Als er competities hervat worden, zal dat uitsluitend gebeuren zonder publiek, of met een beperkt publiek en strikte richtlijnen voor de toeschouwers.”

In principe komt er in Frankrijk op 11 mei een einde aan de lockdown. Evenementen met publiek zijn wel nog tot midden juli verboden. “En dat kan verlengd worden, tot september, of tot nader order, tot er een vaccin gevonden is.”

Volgens de minister is het dan ook helemaal niet zeker dat de Ronde van Frankrijk (eind augustus) en Roland-Garros (eind september) door zullen gaan. “En dat zal niet het einde van de wereld betekenen. Het zal waarschijnlijk het einde lijken voor veel zaken die rekenen op de inkomsten uit de Tour of andere sportmanifestaties. Maar mogelijk gaan ze een jaar moeten overslaan en zich moeten heroriënteren”, eindigde de voormalige wereldkampioene zwemmen.