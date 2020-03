Franse coaches van Derwael doen voort tot Spelen 2021 Valerie Hardie

26 maart 2020

05u00 0

Het is al meer dan eens gezegd en geschreven: de successen van Nina Derwael als gymnaste dankt ze mede aan haar coaches Marjorie Heuls en Yves Kieffer. Het contract van het Franse echtpaar loopt normaal tot Tokio 2020, maar nu de Spelen een jaar uitgesteld zijn, is het prioritair om dat te verlengen. Heuls liet gisteren alvast verstaan dat zij geen problemen voorziet: “Als er geen breuk is, dan vernieuwt het contract zich vanzelf. Uiteraard moeten we daar nog met de Gymfed over spreken.”

Ook bij manager Lode Grossen geruststellende geluiden. Hij zegt dat de twee trainers in principe akkoord zijn om hun opdracht voort te zetten, al is het mogelijk dat hun functies een andere invulling krijgen. Zo is er al een tijdje sprake van een samenwerking met de Franstalige Turnfederatie, die Kieffer zou toelaten om twee jonge Franse trainers aan te sturen en het reservoir aan gymnasten uit te breiden. (VH)