Franse biatlonlegende Fourcade zet punt achter carrière XC

13 maart 2020

21u26 1 Belga De Franse biatleet Martin Fourcade zet zaterdag na de manche in het Finse Kontiolahti, de laatste van het seizoen, een punt achter zijn carrière, zo maakte hij vanavond bekend op zijn Facebook-pagina.

De 31-jarige Fourcade is vijfvoudig olympisch kampioen in zijn sport en werd zeven keer eindwinnaar in de Wereldbeker. "De tijd is aangebroken om afscheid te nemen", schreef de Fransman op zijn Facebook-pagina. "De wil om te presteren is er nog wel, maar ik voel dat ik voor een ander pad in mijn leven moet kiezen. Bedankt voor deze schitterende tocht."

Op de Olympische Spelen van Sotchi en PyeongChang was hij naast vijf keer goud ook nog goed voor twee keer zilver. Zaterdag kan hij nog een achtste Kristallen Globe aan zijn palmares toevoegen. Daarvoor moet hij wel beter doen zijn rivaal, de Noor Johannes Boe, die in de Wereldbekerstand aan de leiding staat met negentien punten voorsprong op Fourcade.