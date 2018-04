Franse atletiekcoach Giscard Samba beschuldigd van aanranding Redactie

03 april 2018

21u19

Het parket van Créteil in Parijs is een onderzoek gestart tegen de gerenommeerde atletiekcoach Giscard Samba. De Franse hordenspecialist wordt door een van zijn voormalige poulains beschuldigd van aanranding, zo maakte het parket vandaag bekend.

Het parket opent het onderzoek nadat er vorige maand meerdere klachten waren binnengelopen over het gedrag van Samba. De atlete die de bal aan het rollen bracht, legde in 2017 al klacht neer voor feiten die zich in het voorjaar van 2016 afspeelden.

Samba leidde Dimitri Bascou naar een bronzen medaille op de 110 meter hordenlopen op de Olympische Spelen in Rio, twee jaar geleden. Ook hordenlopers Cindy Billaud en Pascal Martinot-Lagarde, de Franse recordhouders op de 100 en 110 meter, trainden sinds 2014 onder zijn vleugels.

Volgens de krant Le Monde, die het nieuws aan het licht bracht, bevindt ook Pascal Machat zich in nauwe schoentjes. De nationale coach van Frankrijk voor de middellange afstanden wordt door atlete Emma Dodiou beschuldigd van seksuele agressie.