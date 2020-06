Frans klimtalent Luce Douady (16) verongelukt nadat ze tijdens tocht met vrienden van rotsen gleed ODBS

15 juni 2020

16u38

Bron: ukclimbing 4 Klimmen De klimwereld rouwt om Luce Douady. De 16-jarige Française, rijzende ster in het IFSC-circuit (International Federation of Sport Climbing), viel zondag van een rotsformatie toen ze er met vrienden op uit trok.

Het was tijdens een passage met gedeeltelijke leuning tussen twee klimsectoren op rotsen in de buurt van Crolles (Isère), dat het mis ging voor Douady, Ze gleed uit op Le Luisset - St Pancrasse, niet ver van waar ze woont. “Luce, dat meisje, die jonge vrouw vol energie, passie en talent”, wordt ze omschreven door haar klimclub uit Chambéry, van waar ze afkomstig is. “Ze is vertrokken zoals ze geleefd heeft: altijd ondernemend.”

Op haar zestiende had Douady al een routewaardering waarvan vele meer ervaren klimmers alleen maar kunnen dromen. Dit jaar al goed voor een 8b +, net voor de coronapandemie uitbrak. Vorig jaar behaalde ze een bronzen medaille op het Europees Kampioenschap klimmen in de buurt van Edinburgh, werd ze bij de jeugd wereldkampioene in het boulderen (lagere rotsen waardoor meestal zonder touw kan worden geklommen, wat ook indoor kan in een klimhal) en kwam ze met een vijfde plaats naar huis in haar eerste deelname aan een vermaarde Wereldbekerdwedstrijd boulder in Vail, een resort in het Amerikaanse Colorado. Op haar vijftiende wist ze zich daar al voor de finale te kwalificeren.

Douady stond bekend om haar dynamische en moderne stijl in het boulderen. Atleten en coaches halen in menig eerbetoon vooral herinneringen op aan de energie die ze uitstraalde, naast de eeuwige glimlach op haar gezicht. Naast klimtalent stond Lucy ook bekend als muzikante. Op sociale media deelde ze verschillende video’s waarin ze zong of gitaar speelde.

“Luce was een van onze meest veelbelovende atletes in het klimmen”, aldus Pierre-Henri Paillasson namens de Franse federatie. “Op haar zestiende had ze de toekomst voor haar. Dit verschrikkelijke nieuws komt erg hard aan. Vooral bij haar vrienden en de leden van de club Chambéry Escalade. Maar vandaag rouwen we als voltallige federatie en denken we in het speciaal aan haar familie waarvoor we beschikbaar staan.”