Frankrijk stunt op WK basketbal en schakelt titelhouder Amerika uit

11 september 2019

15u25

Bron: Belga 0 Basketbal De Verenigde Staten zullen geen derde opeenvolgende keer wereldkampioen in het basket worden. Team USA struikelde vandaag in de kwartfinale van het WK in China over Frankrijk. Les Bleus haalden het in Dongguan met 89-79.

NBA-spelers Evan Fournier (22 punten) en Rudy Gobert (21 punten, 16 rebounds) leidden de Fransen naar de knappe overwinning. Bij de Amerikanen werd Donovan Mitchell (Utah Jazz) met 29 punten topschutter.

De Verenigde Staten wonnen de laatste twee WK's, in 2010 en 2014 (Frankrijk werd toen derde), en de laatste drie Olympische Spelen (2008, 2012 en 2016). Op het WK in China moest coach Gregg Popovich het echter doen zonder quasi alle grote NBA-namen zoals onder meer LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Russell Westbrook, Kyle Lowry, Kyrie Irving en James Harden. Al die afwezigen werd de favoriet fataal. Voor de VS was het de eerste nederlaag in een groot toernooi sinds 2006.

Frankrijk speelt vrijdag om een allereerste finaleplaats op het WK tegen Argentinië, dat in zijn kwartfinale Servië versloeg (97-87). De tweede halve finale wordt een duel tussen Spanje, dat Polen klopte (90-78), en Australië of Tsjechië.