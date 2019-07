Frankrijk plaatst zich voor finale na zege tegen Groot-Brittannië en treft Spanje Redactie

06 juli 2019

20u46

Bron: Belga

Frankrijk heeft zijn ticket voor de finale van het EK basket voor vrouwenteams in het Servische Belgrado beet. De Françaises klopten in de halve finales Groot-Brittannië met 63-56. Frankrijk schakelde in de kwartfinales nog België uit (84-80 na een verlenging). In de finale wacht titelverdediger Spanje, dat het in zijn halve eindstrijd maar nipt met 71-66 haalde van Servië.

Spanje en Frankrijk stonden tijdens de vorige editie in 2017 ook al tegenover mekaar in de finale. La Roja trok toen aan het langste eind. Ook in 2013 keken beide landen mekaar in de ogen in de finale, met opnieuw Spaanse eindwinst. Tussendoor, in 2015, schopte Frankrijk het andermaal tot de eindstrijd, maar het botste toen op Servië. Spanje moest dat jaar vrede nemen met brons. De finale en wedstrijd om de derde plaats volgen morgen.

