Frank Robinson, eerste zwarte manager in Major League baseball, overleden

Frank Robinson, de eerste zwarte manager in de Major League Baseball, is op 83-jarige leeftijd na een slepende ziekte overleden. Dat deelt de MLB mee.

Robinson (°31 augustus 1935) is één van de beste spelers in de geschiedenis van het Amerikaanse baseball. In 21 seizoenen sloeg hij 586 homeruns. Daarmee staat hij op de tiende plaats aller tijden, bij zijn afscheid in 1976 was het nog goed voor de vierde plaats (na Hank Aaron, Babe Ruth en Willie Mays). Veertien keer zat hij in het All-Star-team en hij is de enige speler in de geschiedenis die zowel in de National League als de American League tot MVP verkozen werd.

Echt geschiedenis schrijven deed Robinson echter pas in oktober 1974 toen hij naast speler ook manager werd van van de Cleveland Indians. Nooit eerder werd een team in de hoogste Amerikaanse baseballafdeling door een Afro-Amerikaan geleid. Na zijn spelersloopbaan ging Robinson als manager en coach nog door tot 2006. In 1982 werd hij in de Hall of Fame opgenomen.