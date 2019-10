Fotograaf Vincent Kalut mee op avontuur naar de Everest: “Ik heb getraind” Valerie Hardie

24 oktober 2019

23u32 0 Meer sport Geen expeditie is compleet zonder een fotograaf die de herinneringen voor de eeuwigheid vastlegt. Vincent Kalut is de beroepsfotograaf van dienst die de Belgian Tornados op hun avontuur in Nepal vergezelt en daarover verslag zal uitbrengen op HLN.be.

Hij kreeg van Nikon de nieuwste, meest compacte en kleinste fotoapparaten en lenzen mee om de opdracht tot een goed einde te kunnen brengen. De 49-jarige Kalut neemt ook nog een laptop, extra batterijen (zelfs in de vorm van een klein zonnepaneel) en opladers mee - goed voor in totaal 10 kilo aan materiaal, los van zijn bagage van 15 kilo. Hij weet wat hij mag verwachten: Kalut was er in 2011 in IJsland ook al bij. “Die tocht is in mijn geheugen gegrift - de weersomstandigheden waren echt afschuwelijk. Die zijn nu opnieuw onvoorspelbaar. Het kan een prachtig avontuur worden, maar ook een nachtmerrie (lacht).”

En dus bereidde Kalut zich goed voor op het onbekende terrein. “Ik heb getraind. Ik kreeg van m’n coach een sportief programma, ik deed oefeningen bij de kinesist en ik let al maanden op mijn eten om wat gewicht te verliezen. Maar ik moet er toch op rekenen dat die mannen er niet als een speer vandoor gaan. Dat zijn elitesporters, het zou utopisch zijn om te denken dat ik hen kan volgen. Maar het is geen competitie, hé - ze gaan op teambuilding.”

Overigens deed Kalut al wat ervaring op in de bergen. Chamonix, de Mont Blanc - hij weet wat het is om op 4.000m inspanningen te doen. “Dat schrikt me niet af. Alleen ervaar je wel dat er boven de 4.000m al minder zuurstof is, dat merk je aan je ademhaling. Ik ga op deze expeditie soms moeten versnellen om de Tornado’s voor te kunnen zijn - da’s een uitdaging. Maar het moet, anders ga je alleen hun rugzakken op de foto’s zien en niet hun gezicht en dat is niet de bedoeling.” (VH)