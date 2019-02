FOTO. Knotsgekke taferelen in Boston, waar Brady & co als helden onthaald werden na nieuwe winst in Super Bowl YP

05 februari 2019

In Boston zijn vandaag de New England Patriots gehuldigd. De American footballploeg uit de buurt van de Amerikaanse stad veroverde zondag in Atlanta de Super Bowl door Los Angeles Rams met 13-3 te verslaan. De autoriteiten in Boston rekenden op meer dan een miljoen toeschouwers bij de parade van de kampioenen door de stad en zoals op onderstaande foto’s te zien, kwam er inderdaad een massa volk op af.

De Patriots van quarterback Tom Brady pakten deze eeuw al zes keer de titel in de NFL. Sinds 2001 kon Boston al heel wat grote sportkampioenschappen vieren, met ook titels voor de honkballers van Boston Red Sox (2013 en 2018), de basketballers van Boston Celtics (2008) en de ijshockeyers van Boston Bruins (2011).