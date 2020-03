Formule 1-teams eisen opheldering over omstreden Ferrari-motor: “We zijn geschokt en zijn fel tegen geheime schikking” Tim Engelen/ AV

04 maart 2020

12u42

Bron: AD.nl 0 Meer Sport Zeven Formule 1-teams hebben een gezamenlijk statement naar buiten gebracht waarin ze aangeven 'geschokt te zijn’ over de geheime schikking die de FIA (Internationale Autosportfederatie) treft met Ferrari. De schikking kwam er nadat er een onderzoek liep naar de omstreden motor waarmee de Italiaanse renstal vorig jaar rondreed.

Ferrari zou vorig jaar een onreglementaire truc hebben gebruikt om extra brandstof in de motor te injecteren. Daarmee zou meer vermogen én een hogere topsnelheid worden verkregen. Red Bull vroeg zich toen af of zoiets legaal was en de FIA antwoordde dat dat niet het geval is. Daardoor zou Ferrari er toen geen gebruik meer van gemaakt hebben.

De races daarna verdween de snelheid bij Ferrari plots. Max Verstappen, rijder bij Red Bull, merkte dit toen ook op en reageerde op die vaststelling. “Dat krijg je als je stopt met valsspelen”, sprak de Nederlander. “Daar is nu goed naar gekeken en dat moeten we nu dus goed in de gaten blijven houden.”

Na die onvrede besloot de FIA de motor aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Vorige week liet de organisatie weten dat “na een grondige technische analyse” het onderzoek naar de Ferrari-motor van 2019 was afgerond. Tegelijk klonk het dat “met het team een akkoord is bereikt en de inhoud daarvan tussen beide partijen blijft”.

De andere Formule 1-teams zijn het niet eens met de beslissing van de FIA. ”We zijn verrast en geschokt door het statement aangaande het onderzoek naar de motor van Ferrari”, zo staat te lezen in het gezamenlijke statement. “Na maanden van onderzoek, dat alleen werd gestart na vragen van andere teams, zijn we fel tegen het feit dat de FIA een geheime schikking treft met Ferrari. Daarom willen we een volledige openheid van zaken, zodat iedereen binnen onze sport eerlijk wordt behandeld.”

De teams geven aan desnoods ook naar de rechter te stappen als er geen bevredigend antwoord komt. Mercedes, Red Bull Racing, McLaren, Racing Point, Renault, Alpha Tauri en Williams hebben allemaal de brief ondertekend. Alleen Ferrari, Haas en Alfa Romeo ontbreken. Logisch aangezien die laatste twee samen werken met de Italianen en allebei met een Ferrari-motor rijden.