Floyd ‘Money’ Mayweather betaalt uitvaartkosten George Floyd ABD

02 juni 2020

09u06

Bron: ESPN 1 Boksen Mooi gebaar van Floyd ‘Money’ Mayweather (43). De schatrijke ex-bokskampioen wil de uitvaartkosten van de betreurde George Floyd betalen. Mooi gebaar van Floyd ‘Money’ Mayweather (43). De schatrijke ex-bokskampioen wil de uitvaartkosten van de betreurde George Floyd betalen. Die kwam om door politiegeweld in de Amerikaanse stad Minneapolis.

De dood van George Floyd, die over heel de VS tot hevige protesten leidt, beroert ook de sportwereld. Onder andere F1-wereldkampioen Lewis Hamilton sprak zijn steun uit en het Liverpool-team, met Rode Duivel Divock Origi, kwam met een krachtig signaal. Ook Floyd Mayweather is aangegrepen door de dood van George Floyd. De wereldster heeft aangeboden om de kosten van de uitvaart en de herdenkingen op zich te nemen.

George Floyd wordt op dinsdag 9 juni begraven in Houston. De avond voordien staat er een publiek eerbetoon gepland. De familie van George Floyd heeft de financiële steun van Mayweather aanvaard, zo zegt diens entourage aan ESPN. “Mayweather wil zelf niet praten over zijn gebaar. Dus hij zal wel boos op me zijn als ik het zeg, maar hij betaalt de begrafenis. Floyd heeft de afgelopen 20 jaar vaker dit soort gestes gedaan”, aldus Leonard Ellerbe, CEO van Mayweather Promotions.

Negen jaar geleden betaalde Mayweather al de uitvaartkosten van voormalig bokser Genaro Hernandez, die op 45-jarige leeftijd stierf aan kanker. Mayweather won zijn eerste wereldtitel na een kamp tegen Hernandez in 1998.

