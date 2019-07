Floyd Mayweather moet Chinees boksteam doen schitteren op Spelen 2020 LPB

23 juli 2019

13u00

Bron: afp/belga 0 Boksen Floyd Mayweather (42) zal op de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio de rol van 'speciaal raadgever' vervullen voor het Chinese boksteam, dat hiermee op een rijke medailleoogst mikt. Dat heeft de Chinese boksfederatie bekendgemaakt.

“Mayweather zal al het mogelijke doen om zijn invloed en deskundigheid aan te wenden ter ondersteuning van het Chinese boksproject", zo klinkt het. De veelvoudig wereldkampioen zelf heeft nog niets aangekondigd.

Vooraleer Mayweather zijn bokshandschoenen aan de haak hing, kende hij een bijzonder succesvolle carrière. De Amerikaan is ongeslagen in 50 profduels en won titels in vijf verschillende gewichtsklassen. In 2017 keerde hij terug in de ring, voor een lucratief boksgevecht met de Ierse kooivechter Conor McGregor. Mayweather hield daar een slordige 240 miljoen euro aan over.

Boksen was lange tijd verboden in China. Sinds 2004 staat de sport opnieuw op het olympisch programma. In Athene behaalde Zou Shiming brons, de eerste Chinese olympische boksmedaille. In 2008 (Peking) en 2012 (Londen) voegde hij daar nog eens twee olympische titels aan toe.