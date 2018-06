Floyd Mayweather best betaalde sporter van 2017 Valerie Hardie

05 juni 2018

17u49

Bron: Forbes 0 Meer Sport Het Amerikaanse zakenblad Forbes publiceerde vandaag zijn jaarlijkse top100 van best betaalde sporters. In 2017 was het, voor de derde keer in vijf jaar al, bokser Floyd Mayweather die met 244,5 miljoen euro het meeste geld opstreek.

Niet dat Floyd Mayweather voorheen een armoezaaier was: Forbes schat dat het fortuin van de 41-jarige Amerikaan intussen al meer dan 1 miljard dollar (850 miljoen euro) bedraagt - alleen ex-basketbalspeler Michael Jordan en golfer Tiger Woods rondden die kaap ooit.

Mayweather dankt zijn voorspoedige jaar aan zijn titelgevecht tegen de 29-jarige Ier Conor McGregor. Zijn zege was goed voor 224,5 miljoen (commerciële deals zorgden voor nog eens 8,5 miljoen euuro), McGregor stelde zich tevreden met 85 miljoen euro, waarmee hij toch nog vierde werd in 2017.

Cristiano Ronaldo, in 2016 nog de best verdienende met 80 miljoen euro, haalde in 2017 92 miljoen euro op maar zag zich wel bijgehaald door Lionel Messi, die 95 miljoen euro opstreek. Neymar vervolledigt de topvijf, met 77 miljoen euro, voor NBA-superster LeBron James (72 miljoen euro).

De NBA levert overigens de meeste spelers (40) in de top100, gevolgd door American football (18) en baseball (9). Het laat zich raden dat de Amerikaanse sporters dan ook het best vertegenwoordigd zijn (66). De 100 best betaalde atleten verdienden samen 3,3 miljard euro, een toename van 23 procent ten opzichte van 2016.

In de top100 staat geen enkele Belg maar ook geen enkele vrouw. Serena Williams stond in 2016 nog 51ste met 24 miljoen euro maar door haar zwangerschap kwam ze in 2017 niet veel aan tennissen toe. Onder de foto vindt u de top20.

1. Floyd Mayweather (VS/boksen) 244,5 miljoen

2. Lionel Messi (Arg/voetbal) 95 miljoen

3. Cristiano Ronaldo (Por/voetbal) 92 miljoen

4. Conor McGregor (Ier/boksen) 85 miljoen

5. Neymar (Bra/voetbal) 77 miljoen

6. LeBron James (VS/basketbal) 72 miljoen euro

7. Roger Federer (Zwi/tennis) 66 miljoen

8. Stephen Curry (VS/basketbal) 66 miljoen

9. Matt Ryan (VS/American football) 65 miljoen

10. Matthew Stafford(VS/American football) 51 miljoen euro

11. Kevin Durant (VS/basketbal) 49 miljoen

12. Lewis Hamilton (GB/Formule 1) 44 miljoen

13. Russell Westbrook (VS/basketbal) 41 miljoen

14. James Harden (VS/basketbal) 40 miljoen

15. Canelo Alvarez (Mex/boksen) 38 miljoen

16. Tiger Woods (VS/golf) 37 miljoen euro

17. Drew Brees (VS/American football) 37 miljoen

18. Sebastian Vettel (Dui/Formule 1) 36 miljoen

19. Derek Carr(VS/American football) 36 miljoen

20. Rafael Nadal (Spa/tennis) 35 miljoen

