Floyd Mayweather (41) op oudejaarsavond weer de ring in om tegen Japanse kickboks- en MMA-sensatie (20) te vechten



05 november 2018

08u05

Floyd Mayweather gaat weer de ring in. De officieel gestopte profbokser neemt het op oudejaarsavond in de Japanse stad Saitama op tegen kickbokser Tenshin Nasukawa.

Maandag onthulde de 41-jarige Amerikaan dat hij daarvoor een contract heeft getekend met de Mixed Martial Arts-organisatie RIZIN Fighting Federation uit Japan. Nasukawa is in eigen land een ware ster en maakte al grootse indruk, als kickbokser en MMA-vechter. Mayweather is ongeslagen in vijftig profduels en won titels in vijf verschillende gewichtsklassen. Hij heeft nog nooit gevochten in de MMA. De regels van het gevecht met de twintigjarige Japanner Nasukawa moeten nog worden bepaald.

‘Money’, zoals de bijnaam van de bijzonder gefortuneerde Mayweather luidt, was eigenlijk al een tijdje met pensioen. Toch keerde hij vorig jaar terug in de ring, voor een lucratief boksgevecht met de Ierse kooivechter Conor McGregor. Hij hield aan dat gevecht 240 miljoen euro over. Daarna werd hij ook in verband gebracht met ‘The Money Fight deel II’, waarin hij McGregor een herkansing zou geven. En ook Khabib Nurmagomedov, die vorige maand won van Conor McGregor in het UFC, daagde Mayweather al uit.