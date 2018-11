Floyd Mayweather (41) op oudejaarsavond weer de ring in om tegen Japanse kickboks- en MMA-sensatie (20) te vechten



05 november 2018

08u05

Bron: ANP 17 Meer Sport Floyd Mayweather gaat weer de ring in. De officieel gestopte profbokser neemt het op oudejaarsavond in de Japanse stad Saitama op tegen kickbokser Tenshin Nasukawa.

Maandag onthulde de 41-jarige Amerikaan dat hij daarvoor een contract heeft getekend met de Mixed Martial Arts-organisatie RIZIN Fighting Federation uit Japan. Nasukawa is in eigen land een ware ster en maakte al grootse indruk, als kickbokser en MMA-vechter. Mayweather is ongeslagen in vijftig profduels en won titels in vijf verschillende gewichtsklassen. Hij heeft nog nooit gevochten in de MMA.

De regels van het gevecht met de twintigjarige Japanner Nasukawa moeten nog worden bepaald. “Maar daar komen we samen wel uit”, aldus Mayweather. “Ik kan een beetje worstelen en ik kan nog steeds aardig boksen. Ik kan eigenlijk alles als ik me daar mentaal op instel.” Het is voor het eerst dat Mayweather buiten de eigen landsgrenzen de ring in stapt. “Ik wil de mensen entertainen en het is goed om ook eens in een ander deel van de wereld te komen. Ik wil mijn kwaliteiten ook buiten de VS laten zien, dat maakt dit tot een speciaal gevecht.”

‘Money’, zoals de bijnaam van de bijzonder gefortuneerde Mayweather luidt, was eigenlijk al een tijdje met pensioen. Toch keerde hij vorig jaar terug in de ring, voor een lucratief boksgevecht met de Ierse kooivechter Conor McGregor. Hij hield aan dat gevecht 240 miljoen euro over. De Amerikaan heeft in zijn carrière al meer dan een miljard verdiend met zijn sport.

Na zijn zege op McGregor riep Mayweather dat hij nu echt klaar is met boksen. Maar daarna werd hij snel in verband gebracht met ‘The Money Fight deel II’, waarin hij McGregor een herkansing zou geven. En ook Khabib Nurmagomedov, die vorige maand na een felbesproken kamp won van Conor McGregor in het UFC, daagde Mayweather al uit.

It’s official. Floyd Mayweather will be fight in a Rizin ring pic.twitter.com/przu0i34FX FuriouslyHigh(@ AcidHaze) link

Lots of questions not answered at that Mayweather-Nasukawa presser, such as:



Rules

Weight

Gloves

Rounds

Where it will air

How much it will cost

Who’s paying Floyd

Is this an “exhibition”



Those are the major ones. Ariel Helwani(@ arielhelwani) link

Floyd Mayweather just posted this on his Instagram. Boxing glove on one hand, MMA glove on the other 👀🤔 #Boxing pic.twitter.com/2yIsn1rxqs Sheldan Keay(@ SheldanKeay) link