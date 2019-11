Florent Van Aubel sleept al voor derde keer Gouden Stick in de wacht ODBS

10 november 2019

23u22

Bron: Belga 0 Hockey Florent Van Aubel, bijgenaamd de Tovenaar, heeft in Genval zijn derde Gouden Stick als Speler van het Jaar in het hockey gewonnen. Voor de speler van Dragons, die vorig jaar in India mee de wereldtitel veroverde met de Red Lions en dit jaar de Europese titel in Antwerpen, is het de tweede Gouden Stick op rij. Emma Puvrez van Antwerp is de Speelster van het Jaar.

De ondertussen 28-jarige Van Aubel ging vier van zijn collega’s bij de Red Lions vooraf: de beste belofte van het WK Arthur De Sloover, Tom Boon, Simon Gougnard en Victor Wegnez. Van Aubel is een Gentenaar en speelde tot zijn zeventiende bij Orée, om vervolgens naar Dragons te verkassen, waar hij nu nog altijd actief is. Met die club veroverde de laureaat van de Gouden Stick al zes Belgische titels.

Met de Red Lions werd Van Aubel vijfde op de Spelen in Londen in 2012, veroverde hij zilver op de Spelen van Rio in 2016 en op de EK’s in Boom in 2013 en Amsterdam in 2017. Afgelopen seizoen kwamen er twee kersen op de taart met de wereldtitel in India en de Europese titel in eigen land.

Puvrez (22) bij de vrouwen

Emma Puvrez won haar eerste Gouden Stick. De Red Panther, die afgelopen seizoen ook kampioen speelde met Antwerp, haalde het voor ploeggenoten Barbara Nelen en Alix Gerniers, die de prijs in het verleden beiden al drie keer wonnen.

Haar carrière als hockeyster combineert de 22-jarige Puvrez met studies Lichamelijke Opvoeding in Turnhout. De kersverse laureate van de Gouden Stick nam al deel aan twee WK’s (Den Haag 2014 en Londen 2018) en twee EK’s (Londen 2015 en Antwerpen 2019).

Sinds twee jaar komt ze op clubniveau voor Antwerp uit, tevoren was ze actief voor Victory, Dragons en het Nederlandse MOP. In mei veroverde ze met Antwerp haar eerste Belgische titel onder leiding van coach Sofue Gierts, zelf zesvoudig winnaar van de Gouden Stick.

Ambre Ballenghien en William Ghislain wonnen de prijs voor ‘Rising Star’. De 18-jarige Ballenghien speelt voor Gantoise en maakte ook al indruk bij de Red Panthers, de 20-jarige Ghislain is actief voor Waterloo Ducks. De Publieksprijs ging in Genval naar Estelle Meulemans van Racing bij de vrouwen en naar Felix Denayer van Dragons bij de mannen. De verkiezing gebeurde via een onlinestemming, voor de andere prijzen mochten alle spelers en coaches actief in de hoogste nationale divisie hun stem uitbrengen.