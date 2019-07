Fleur Vermeiren valt op WK uit lucht bij kwalificatie halve finale 50m school: “Echt? Yés. Amaai, ik ben blij!” Bart Fieremans in Zuid-Korea

27 juli 2019

06u51 3 Meer Sport Onverhoedse verwondering kan mooi zijn. Zoals bij Fleur Vermeiren, die na haar WK-serie op de 50m school live in de mediazone de laatste reeks met de toppers volgde en perplex stond dat haar tijd toch nipt volstond voor de halve finale: “Echt? Yés. Amaai, ik ben blij!”

Je zou voor minder. Fleur Vermeiren is pas zeventien jaar oud en proeft in Gwangju van haar eerste grote kampioenschap bij de senioren. Dat ze een groot talent is staat vast. Haar WK-limiet op de 50m school had ze in januari op de Flanders Swim Cup in Antwerpen gehaald met een persoonlijk record van 31.14. In de A-finale pakte ze toen ook het goud met 31.25, waarmee ze Fanny Lecluyse voorbleef. (Lees verder onder de foto)

En ook bij haar grote WK-debuut was ze in de reeksen met 31.36 een tikkeltje sneller dan Lecluyse (31.42). Vermeiren viel zo als zestiende net binnen de prijzen voor de halve finale. Voor Lecluyse – voor wie de niet-olympische afstand van 50m school maar een bijnummer is – zit haar geslaagd WK erop.



Vermeiren viel dus wat uit de lucht bij haar kwalificatie. “Ja, met die tijd van mij had ik niet verwacht dat ik er bij zou zitten. Ik wist dat het heel moeilijk zou zijn. Ik dacht dat ik op zijn minst mijn persoonlijke besttijd zou moeten evenaren. Dat was het doel, maar het draaide niet zo heel goed. Maar iedereen is precies een beetje trager aan het zwemmen. Het is fijn dat ik straks nog een nieuwe kans krijg. Ik ga proberen me te amuseren.”

Ik dacht dat ik op zijn minst mijn persoonlijke besttijd zou moeten evenaren. Maar het is fijn dat ik straks nog een nieuwe kans krijg Fleur Vermeiren

Vermeiren kijkt haar ogen uit op haar eerste WK: “Ik heb lang moeten wachten eer ik in actie kon komen. Voor mij is dit WK heel belangrijk om ervaring op te doen.”

Voor Fanny Lecluyse bleek het vat af. Niet onlogisch, na haar sterke prestaties op de 100m en 200m school, waarin ze vrijdagavond in Gwangju als zevende in de finale was gefinisht. De volgende ochtend moest ze alweer aan de slag op de 50m school. Lecluyse: “Het mag geen excuus zijn, maar ik heb maar vier uur kunnen slapen. Dat voel je wat. Maar normaal had ik toch in de halve finale moeten zitten. Ik had niet de perfecte aankomst. Ik heb een slag erbij moeten doen, anders zou ik van te ver moeten uitglijden.”

Lecluyse gaf ook een compliment aan de jonge Fleur Vermeiren: “Voor haar is het al een mooie ervaring dat ze een halve finale op een WK kan zwemmen. In ieder geval is ze goed bezig. Doe zo verder.”