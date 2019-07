Fleur Vermeiren streng voor zichzelf na 16de plek 50m school: “Pas mijn eerste halve finale op WK mag geen excuus zijn” Bart Fieremans in Zuid-Korea

15u00 3 Meer Sport Na haar geslaagde vuurdoop van de jonge Fleur Vermeiren op dit WK kon ze in de halve finale op de 50m school evenwel niet stunten. Met een mindere tijd van 31.74 strandde ze op de zestiende plek. Ze was streng voor zichzelf: “Dat dit pas mijn eerste halve finale op een WK is, mag geen excuus zijn.”

Met haar zeventien jaar is Fleur Vermeiren de benjamin van de Belgische ploeg in Gwangju, en misschien ook wat de lieveling. Ze mocht bij haar allereerste halve finale op een WK op stevige aanmoedigingen van het Belgische kamp in de tribunes van het Nambu Aquatics Centre rekenen en we ontwaarden ook een Belgische vlag: “Ah, die zal van mijn ouders zijn. Ik heb de Belgen horen roepen tijdens mijn wedstrijd”, zei Vermeiren laconiek.

Dan kon ze al een beetje lachen, maar bij haar eerste reactie na haar race in de halve finale keek ze maar sip. Begrijpelijk: ze was als achtste in haar halve finale geëindigd en als zestiende van de hele hoop, met een chrono van 31.74 die een stuk lager lag dan ‘s ochtends en ver van haar persoonlijk record van 31.14. Mocht ze dat overtroffen hebben, zat er zelfs een WK-finale in. Het nummer acht ging door met een tijd van 31.10.

Of ze dan toch wat gestresst was bij haar allereerste halve finale in een groot kampioenschap? Het leek erop dat ze zo graag zo hard wilde gaan, dat het ten koste van haar techniek ging. “Ik weet niet wat het was. Ik kon niet genoeg water pakken”, zei Vermeiren. Trainer Ronald Gaastra zou het zo ook wat in die zin uitleggen. “Je was een beetje in de soep aan het maaien, hé. Maar het was dan ook je eerste halve finale op een WK.” Het weerwoord van Vermeiren klonk al verrassend volwassen: “Ja, maar dat zou geen excuus mogen zijn.”

Zelf vond ze dat ze al bij al rustig was gebleven in de aanloop van haar halve finale: “Ik ben redelijk cool gebleven en heb wat de andere wedstrijden bekeken. Maar bij de wedstrijd liep het niet. Ik ben meer tevreden over mijn race in de reeksen, het zou nog beter geweest zijn als ik daar mijn persoonlijk record had gehaald.”

In die reeks had ze na een tijd van 31.36 aangetikt, net voldoende om de halve finale te halen. Onverhoedse verwondering kan mooi zijn, want we maakten live in de mediazone mee hoe Vermeiren de laatste reeks met de toppers volgde en perplex stond dat ze naar de halve finale mocht: “Echt? Yés. Amaai, ik ben blij! Ik dacht dat ik op zijn minst mijn persoonlijke besttijd zou moeten evenaren. Maar het is fijn dat ik straks nog een nieuwe kans krijg.”

Vermeiren doet alleszins op dit WK een belangrijke ervaring op voor de toekomst. Dat ze een groot talent is staat vast. Haar WK-limiet op de 50m school had ze in januari op de Flanders Swim Cup in Antwerpen gehaald met een persoonlijk record van 31.14. In de A-finale pakte ze toen ook het goud met 31.25, waarmee ze Fanny Lecluyse voorbleef. (Lees verder onder de foto)

Omdat 50m schoolslag geen olympische afstand is, is het de bedoeling om Vermeiren klaar te stomen voor de honderd, maar dat moet langzaam gaan. “Het is niet de bedoeling haar motor vroeg op te blazen”, aldus Gaastra. Haar snelheid is een troef, maar ze moet op haar leeftijd nog wat fond kweken. Na dit WK reist ze met een deel van de ploeg wel door naar Tokio, waar ze in de wereldbeker aan de 100m schoolslag zal deelnemen. Het is ook de bedoeling om zich via de 50m te plaatsen voor het EK volgend jaar, om dan aan beide nummers te kunnen deelnemen. De EK-limiet voor de 50m school staat op 31.10, waarmee ze dus lichtjes haar persoonlijk record moet overtreffen.