Flater van het toernooi: Brecel geeft frame zomaar weg door drie keer rode bal te missen MXG

10 juni 2020

18u46 0 Snooker Luca Brecel (WS 37) heeft een pijnlijke misser begaan. Bij een 1-1-stand in de wedstrijd tegen de Engelsman Mark Joyce (WS 68) miste Brecel in het derde frame een belangrijke rode bal bij z’n derde poging, waardoor hij meteen het frame verloor.

Wow!



Luca Brecel makes the blunder of the tournament - missing the reds three times in a row. Joyce wins the third frame with 12 points!#ChampionshipLeague pic.twitter.com/uJXMIaaeEi Championship League(@ CLSnooker) link

Brecel (25) is op dit moment actief in de Champions League Snooker, in het Engelse Milton Keynes. Tijdens een match in de tweede groepsfase tegen Mark Joyce wilde de Limburger een moeilijke rode, lange bal vermijden door ‘safe’ op een andere rode te spelen, maar dat ging fout. Het was millimeterwerk, omdat Brecel via de band moest spelen, maar de Belg kwam drie keer te kort. Daardoor ging het frame naar z’n tegenstander. Die won met amper 12 punten. Brecel kon nog gelijkmaken tot 2-2, waardoor hij toch nog een punt overhoudt aan de wedstrijd.

Door een open bal te vermijden en op een andere te spelen krijg je als speler hoe dan ook maar drie kansen om de bal effectief te raken. Mis je drie keer, dan verlies je het frame.

Goede start

Brecel was nochtans goed aan het toernooi begonnen. De Limburger won z’n eerste wedstrijd met 3-0 van de Engelsman Oliver Lines (WS 81) en lukte onder meer een 138 break. In de andere twee groepswedstrijden, tegen Robbie Williams (WS 58) en Jack Lisowski (WS 12), speelde hij 2-2 gelijk. Ook Lisowski (WS 11) won een wedstrijd en speelde twee keer gelijk. Het was echter de 138 break die de doorslag gaf en Brecel een ticket voor de volgende groepsfase opleverde.

In de tweede groepsfase wachten hem nog wedstrijden tegen Ashley Carty (WS 82) en Gary Wilson (19).